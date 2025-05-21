Остаться в живых: ТНТ запустило в производство второй сезон реалити «Звёзды в джунглях»

В новом сезоне команда и участники высадятся на Гаити.
ТНТ ставит новый эксперимент над селебрити — во втором сезоне знаменитости будут выживать в лесах Доминиканы. Кому предстоит строить шалаши и добывать пищу без помощи интернета (любая современная техника под запретом!), пока держится в тайне, создатели шоу обещают отправить на голодовку в джунгли суперзвезду. Комментировать противостояние людей и дикой природы будут Ольга Бузова и Михаил Галустян. За успешное прохождение испытаний участники, как в первом сезоне, будут получать монеты, которые можно будет потратить на еду в местном магазине (действительно, выживание!).
Лика Бланк
продюсер проекта
«Зрителю хочется увидеть увлекательные, необычные уголки нашей планеты, поэтому мы готовы и хотим ему это давать, а не из раза в раз снимать в одной локации только потому, что так „удобнее“. Нам не нужно “удобнее”, нам нужно — лучше! Этот сезон мы снимаем в Доминикане и, конечно, готовим множество сюрпризов. Например, состав участников, который мы пока не раскрываем. Но совершенно очевидно, что зрителям будет интересно наблюдать за звёздами: в нашем реалити невозможно искусственно вести себя. Это исключено. Один, два, три дня участники могут либо сдерживать эмоции, либо, наоборот, играть чрезмерно экспрессивные эмоции. Но потом, как мы говорим в команде, артист обращается в участника. Поэтому и в этом сезоне, как и в предыдущем, участники будут вести себя ровно так, как ведут себя в жизни».
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