Остаться в живых: ТНТ запустило в производство второй сезон реалити «Звёзды в джунглях»

продюсер проекта

«Зрителю хочется увидеть увлекательные, необычные уголки нашей планеты, поэтому мы готовы и хотим ему это давать, а не из раза в раз снимать в одной локации только потому, что так „удобнее“. Нам не нужно “удобнее”, нам нужно — лучше! Этот сезон мы снимаем в Доминикане и, конечно, готовим множество сюрпризов. Например, состав участников, который мы пока не раскрываем. Но совершенно очевидно, что зрителям будет интересно наблюдать за звёздами: в нашем реалити невозможно искусственно вести себя. Это исключено. Один, два, три дня участники могут либо сдерживать эмоции, либо, наоборот, играть чрезмерно экспрессивные эмоции. Но потом, как мы говорим в команде, артист обращается в участника. Поэтому и в этом сезоне, как и в предыдущем, участники будут вести себя ровно так, как ведут себя в жизни».