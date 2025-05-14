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Стал известен победитель второго сезона реалити «Титаны» на ТНТ

Второй сезон реалити «Титаны» получил неожиданный финал — победу в состязаниях одержал учитель физкультуры из подмосковной Коломны Николай Бобылев, хотя среди его соперников был двукратный чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и лыжник Никита Крюков, выигравший золото на Играх 2010 года. Однако в серии испытаний они уступили «простому физруку», который развивал силу духа и мышц, перетаскивая пожарные машины (!) после уроков и делая упражнения на выносливость. Оригинальные тренировки оказались эффективнее выверенных программ подготовки титулованных спортсменов и помогли новой звезде реалити забрать главный приз в 10 000 000 рублей.

Николай Бобылев

Учитель физкультуры, победитель второго сезона реалити «Титаны»

«У меня сейчас внутри какое-то невероятное смешение чувств, ощущение, будто может разорвать от этой мощи. Всё перемешалось: и безумная радость, и состояние шока — не мог поверить, что это моя история».

После победы в шоу ТНТ Николай Бобылев продолжает учить детей и готовится к новым соревнованиям, на этот раз по армрестлингу.

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