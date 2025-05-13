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О Паше Технике снимут док «За кем стоит андеграунд?» — с уникальными архивами и «безумной» анимацией

Историю одного из самых противоречивых и влиятельных героев российского андеграунда расскажут, проследив его путь — от мем-иконы и маргинала до метаироничного интеллигента и «авангардного гения».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko

Okko приступил к производству документального фильма «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Полуторачасовой проект в трех актах охватит хронику с начала 2000-х по 2025 года — от создания группы и расцвета культовой группы Kunteynir, первого тюремного срока и связи с футбольными хулиганами до влияния на русскоязычную музыку (записал 19 альбомов!), статуса живой легенды Versus Battle и неожиданной кончины. В фильме покажут редкие кадры из личных архивов и новые эксклюзивные интервью с близкими и коллегами, анимационные зарисовки, словно «взятые из сознания героя».

Генеральными продюсерами и авторами идеи выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров, режиссером — Владислав Кузнецов. Автор сценария — музыкальный критик Даня Порнорэп.

«Паша Техник ― настоящий русский культурный феномен. Его музыка и образ навсегда останется в памяти сразу нескольких поколений россиян. Причем каждое из них воспринимало Пашу очень по-разному. А многие до сих пор не до конца понимают степень его влияния на культуру и музыку. Именно это мы и хотим исправить: поведать самой широкой аудитории о том, в чем на самом деле величие Паши Техника. А заодно показать, кто все эти годы на самом деле скрывался за провокационным и шутливым образом главного балагура интернета», ― комментирует продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Напомним, Паши Техника не стало 4 апреля на 41-м году жизни. В конце марта рэпера госпитализировали в Таиланде. У него были поражены 100% легких. После этого его ввели в искусственную кому.

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