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Кино и сериалы

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Ретроспектива Паоло Соррентино пройдет в «Авроре» ко дню рождения итальянского режиссера

Встречаем лето со специальными кинопоказами фильмов классика современности, итальянского режиссера, сценариста и писателя. Самый известный из его фильмов, «Великую красоту», представит солнце российского искусствоведения (и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Иван Чечот. Рассказываем подробности.

"Партенопа"
Canal+ [fr]/Ciné/Film Commission Regione Campania/Logical Content Ventures/Ministère de la Culture Italien/Numero 10/Pathe/Пифагор/PiperFilm/Regione Campania/Saint Laurent/The Apartment

"Партенопа"

Серия спецпоказов работ Паоло Соррентино пройдет с 30 мая по 1 июня в «Авроре» — ко дню рождения режиссера. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

"Великая красота"
Babe Film/Banca Popolare di Vicenza/Biscottificio Verona/Canal+ [fr]/Ciné/Eurimages/ France 2 Cinéma/France Télévision/Indigo Film/Mediaset/Medusa Produzione/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Pathe/Programme MEDIA de la Communauté Européenne/Re

"Великая красота"

"Лоро"
Direzione Generale Cinema/Fondazione Sardegna Film Commission/ Indigo Film /OCS /Pathe /Regione Lazio

"Лоро"

Расписание показов:

  • 30 мая, 21:00 — «Партенопа» (2024 год) — новый фильм режиссера, его посвящение родному Неаполю и его мифологии. Названная в честь греческой сирены главная героиня-антрополог показана в разные периоды жизни — от беззаботного юношества до меланхоличной старости. В череде судьбоностных событий раскрываются глобальные темы: красота, вина и преодоление прошлого.
  • 31 мая, 20:30«Лоро» (2018-2019) — двухчастная историческая драма о восхождении и падении Сильвио Берлускони и его окружения в период 2006–2009 годов. Сценарий написан режиссером в соавторстве с Умберто Контарелло, а главную роль играет постоянный актер фильмов Соррентино Тони Сервилло. В сатирической картине режиссер исследует теневые стороны политики: коррумпированность, медийные манипуляции и «бунга-бунга»-скандалы. Фильм представит киновед и культуролог — Наталья Казурова.
  • 1 июня, 18:30«Великая красота» (2013) — культовая драма Соррентино, ода Риму, вдохновленная эстетикой Феллини. В основе сюжета — рассказ об экзистенциальном кризисе журналиста Джепа Гамбарделлы на пороге шестидесятилетия. Картина получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке. После показа обсуждение с киноведом, кинокритиком Милой Двинятиной, искусствоведом Иваном Дмитриевичем Чечотом, Ириной Голубевой — искусствоведом, директором проекта «Artistico. Твоя Италия в Петербурге».

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