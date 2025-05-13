Ретроспектива Паоло Соррентино пройдет в «Авроре» ко дню рождения итальянского режиссера

Встречаем лето со специальными кинопоказами фильмов классика современности, итальянского режиссера, сценариста и писателя. Самый известный из его фильмов, «Великую красоту», представит солнце российского искусствоведения (и лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Иван Чечот. Рассказываем подробности.
"Партенопа"
Серия спецпоказов работ Паоло Соррентино пройдет с 30 мая по 1 июня в «Авроре» — ко дню рождения режиссера. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.
Расписание показов:
- 30 мая, 21:00 — «Партенопа» (2024 год) — новый фильм режиссера, его посвящение родному Неаполю и его мифологии. Названная в честь греческой сирены главная героиня-антрополог показана в разные периоды жизни — от беззаботного юношества до меланхоличной старости. В череде судьбоностных событий раскрываются глобальные темы: красота, вина и преодоление прошлого.
- 31 мая, 20:30 — «Лоро» (2018-2019) — двухчастная историческая драма о восхождении и падении Сильвио Берлускони и его окружения в период 2006–2009 годов. Сценарий написан режиссером в соавторстве с Умберто Контарелло, а главную роль играет постоянный актер фильмов Соррентино Тони Сервилло. В сатирической картине режиссер исследует теневые стороны политики: коррумпированность, медийные манипуляции и «бунга-бунга»-скандалы. Фильм представит киновед и культуролог — Наталья Казурова.
- 1 июня, 18:30 — «Великая красота» (2013) — культовая драма Соррентино, ода Риму, вдохновленная эстетикой Феллини. В основе сюжета — рассказ об экзистенциальном кризисе журналиста Джепа Гамбарделлы на пороге шестидесятилетия. Картина получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке. После показа обсуждение с киноведом, кинокритиком Милой Двинятиной, искусствоведом Иваном Дмитриевичем Чечотом, Ириной Голубевой — искусствоведом, директором проекта «Artistico. Твоя Италия в Петербурге».
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