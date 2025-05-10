Франшизу «Третий лишний» продолжат в формате мультсериала

Создатель проекта Сет МакФарлейн вновь озвучит главного героя и выступит сценаристом и исполнительным продюсером шоу. К своим ролям вернутся Марк Уолберг (Джон), Аманда Сайфрид (Сэм) и Джессика Барт (Тэми-Линн). Об этом пишет Variety.

К актерскому составу присоединятся Кайл Муни, который озвучит нового персонажа по имени Аполло, и Лиз Ричман, голос Рут. Точная дата релиза неизвестна. Детали сюжета тоже не раскрываются.

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