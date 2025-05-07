«Смерть единорога» с Дженной Ортегой, «Под огнем» Алекса Гарленда и возвращение Миллы Йовович: что смотреть дома на вторых майских?

А также — второй сезон «Покерфейса» с Наташей Лионн, драма «Почтарь» с Александром Петровым, новые «Ходячие мертвецы» и «Баллада об острове Уоллис» с Кэри Маллиган. Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ во вторые майские выходные.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Смерть единорога» / Death of a Unicorn (18+)
Очередной экспериментальный хоррор студии A24 — отец (Пол Радд, «Человек-муравей») с дочкой (Дженна Ортега, «Уэнсдэй») сбивают на машине самого настоящего единорога. Вокруг погибшего мифического существа сразу же начинается нездоровый ажиотаж: работодатели главного героя (Теа Леони из «Убийств в одном здании», Уилл Поултер из «Бегущего в лабиринте» и Ричард Э. Грант из «Солтберна») очень хотят на этом подзаработать — еще не догадываясь, во что ввязались.
Режиссер — дебютант Алекс Шарфман.
С 5 мая, Wink, «Иви», Okko
Фильм «В потерянных землях» / In the Lost Lands (18+)
Буквально все, везде и сразу: бодрая экранизация одноименной фэнтези-повести автора «Игры престолов» Джорджа Мартина и синхронное возвращение на экраны актрисы Миллы Йовович и ее мужа, режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона. Дано: постапокалипсис, роуд-муви, магия и рестлер Дэйв Батиста (он же Дракс из «Стражей Галактики») как отдельная величина. Понятно, что будет красиво, шумно, глупо и весело.
С 7 мая, Wink, «Иви», Okko
Фильм «Под огнем» / Warfare (18+)
После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке, когда в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.
В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).
С 6 мая, Apple TV+, Prime Video (в России фильм также еще идет в кинотеатрах)
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Почтарь» (12+)
Драма с Александром Петровым в главной роли. Он играет почтальона в маленьком городке во время Великой Отечественной — тот отказывается приносить местным жительницам трагические вести о гибели мужей и подделывает письма.
Режиссером выступил Андрей Разенков («Кромовъ»), в картине также сыграли Инга Оболдина, Федор Лавров, Полина Агуреева и многие другие актеры из российского А-листа.
С 8 мая, Kion, «Кинопоиск»
Сериал «Покерфейс» / Poker Face, 2 сезон (18+)
Продолжение блестящего антидетектива режиссера «Достать ножи» Райана Джонсона с Наташей Лионн («Жизнь матрешки») в главной роли. Она по-прежнему играет женщину по имени Чарли, которая отлично распознает ложь других людей. Эта способность помогает ей расследовать преступления. У сериала вновь звездный актерский состав — в новом сезоне в проекте появятся Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Джастин Теру («Оставленные») и Кэти Холмс («Секрет»).
С 8 мая, Peacock
Фильм «Горная невеста» / Vermiglio (18+)
Фильм-участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля получил на нем Особый приз жюри. Драма Мауры Дельперо рассказывает об итальянской семье, живущей в тихой пасторальной местности. Тогда как не так далеко бушует Вторая мировая война.
Оператором картины выступил постоянный соавтор Андрея Звягинцева Михаил Кричман.
С 10 мая, Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город»/ The Walking Dead: Dead City, 2 сезон (18+)
Второй сезон спин-оффа «Ходячих мертвецов» посвящен лидеру группировки «Спасители» Нигану (Джеффри Дин Морган), который старается начать все с нуля. Получается плохо: в продолжении его силой пытаются заставить возглавить очередной отряд.
Роль Мэгги вновь сыграла Лорен Кохан, шоураннер проекта — Эли Хорн, уже давно участвующий во франшизе.
С 5 мая, «Амедиатека»
Фильм «Как стать миллионером» / The Luckiest Man in America (18+)
Пример того, как простая телеигра становится настоящей драмой. В 1984 году синий воротничок Майкл (Пол Уолтер Хаузер, звезда сериала «Черная птица») пришел на шоу Press Your Luck (в российской адаптации это нечто среднее между «Своей игрой» и «Полем чудес») — и начал выигрывать тысячи долларов и уничтожать оппонентов. Это запахло мошенничеством, которое пытается раскрыть ведущий программы Уолтер Гоггинс («Белый лотос», «Фоллаут»).
Режиссер проекта — дебютант Самир Оливерос.
C 6 мая, Apple TV+
Фильм «Баллада об острове Уоллис» / The Ballad of Wallis Island (18+)
Лирическая комедия с Кэри Маллиган («Драйв», «Маэстро»). Она играет девушку, подающие надежды, — Нелл Мортимер играющую на гитаре простоватый фолк в дуэте со своим другом Хербом (Том Басден). Вместе они приезжают на остров к капризному богачу Чарльзу (Тим Ки) и погружаются в мощный экзистенциальный опыт.
Режиссер проекта Джеймс Гриффитс («Заговора сестер Гарви»), изначально снявший короткометражку со схожим сюжетом. Со сценарием ему также помогал актер Тим Ки.
C 6 мая, Apple TV+
Фильм «Бабули» / Nonnas (18+)
Трогательный комедийный проект в режиссуре Стивена Чбоски («Хорошо быть тихоней») основан на реальных событиях — истории Джо Скаравелло, владельца ресторана на Статен-Айленде. Шефами он приглашал бабушек. В фильме Джо играет Винс Вон, в касте также Сьюзен Сарандон и звезды «Сопрано» Дреа де Маттео и Лоррэйн Брако.
С 9 мая, Netflix
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