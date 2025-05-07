«Смерть единорога» с Дженной Ортегой, «Под огнем» Алекса Гарленда и возвращение Миллы Йовович: что смотреть дома на вторых майских?

Фильм «Под огнем» / Warfare (18+)

После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке, когда в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.

В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).

С 6 мая, Apple TV+, Prime Video (в России фильм также еще идет в кинотеатрах)