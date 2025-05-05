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Кино и сериалы

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Смотрим и обсуждаем фильмы Дзиги Вертова, Ренаты Джало и Бернардо Бертолуччи в кинотеатре «Ленфильма»

Специальные показы фильмов «На этой земле», «Последний император», «Зона интересов», «За облаками», «Человек с киноаппаратом» и киноспектакля «Жил. Был. Дом» представят режиссеры и исследователи кино.

"Человек с киноаппаратом", 1929 год
ВУФКУ / K24

"Человек с киноаппаратом", 1929 год

«На этой земле»
ТПО «Рок» / K24

«На этой земле»

Все смотры пройдут в кинотеатре «Ленфильма»:

  • 5 мая, 19:30 — «На этой земле» Ренаты Джало. Конец XVIII века: в деревне, где бродячий крестьянин-«Икар» пытается летать на самодельных крыльях, просыпается страх перед необычным. Жители сжигают крылья, разлучают близняшек-сестер и преследуют всех «чудаков». Фильм 2024 года получил приз за лучшую операторскую работу и Особое упоминание жюри на фестивале «Маяк», стал участником внеконкурсной программы «Bright Future» Роттердамского кинофестиваля. Представят и обсудят режиссер Рената Джало и куратор Слава Шутов.
  • 13 мая, 19:30 — «Последний император» Бернардо Бертолуччи. Сверженный с трона в детстве, Пу И проводит юность в запретном Городе, затем живет под надзором коммунистического правительства, пытаясь найти свое место в быстро меняющемся мире. Масштабные съемки проходили в Пекине в декорациях Запретного города. Биографическая драма завоевала девять «Оскаров» и «Золотой глобус». Ее представит главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
  • 14 мая, 19:30 — премьера киноспектакля МХТ имени Чехова «Жил. Был. Дом». Это запись сценических чтений: через монологи и инсценировки актеры воссоздают атмосферу больших московских коммуналок и их обитателей. 
"Последний император", 1987 год
AAA Soprofilms /Hemdale/ Hemdale Picture Corporation/ Recorded Picture Company (RPC)/ Screenframe Ltd./ TAO Film/ Yanco Films Limited / General Screen Enterprises / Иноекино / Sony / Columbia

"Последний император", 1987 год

"Зона интересов", 2023 год
A24/ Access Entertainment/ Extreme Emotions /Film Four Ltd. /House Productions/ JW Films /Polski Instytut Sztuki Filmowej /Silesian Film Fund / Firebrand VFX/ One Of Us /Амедиатека /Пионер

"Зона интересов", 2023 год

  • 16 мая, 20:00 — «Зона интересов» Джонатана Глейзера. Драма о семье коменданта Аушвица, живущей в коттедже напротив лагеря смерти. Пока они ведут «обычную» жизнь — устроивают пикники и играют с детьми — за стенами продолжаются ужасы Холокоста. У фильма «Золотой Медведь» Берлинале и «Оскар» за лучший международный фильм. представит и обсудит кинокритик, автор film.ru и канала «кабинет доктора хали гали» Ная Гусева.
  • 17 мая, 15:00 — «За облаками» Макото Синкая. Научно-фантастическая любовная драма разворачивается в альтернативной реальности конца 1990-х, где Япония разделена между СССР (северный остров Хоккайдо) и США (остров Хонсю). Старшеклассники Хироки и Такуя находят разбитый самолет у границы зон оккупации и решают его восстановить, чтобы долететь до загадочной «Башни Союза». Представит и разберет японовед, переводчик и автор проекта «О Японии со вкусом» Анна Рева;
  • 22 мая, 19:30 — «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Киностатья без сюжета в привычном смысле: монтаж повседневности Москвы, Киева и Одессы — от пробуждения улиц до индустриальных пейзажей и спортивных состязаний. Представит и обсудит историк кино, архивист Николай Изволов.

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