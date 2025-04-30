18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк

Права на производство купила независимая американская компания по дистрибуции и продаже киноконтента GroupStitch. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM , Место силы , KION / МТС Медиа, Вольга

Компания выкупила права на дистрибуцию криминального триллера «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимир Мункуева. В планах также съемки англоязычного ремейка фильма. Сейчас представители GroupStitch ищут партнеров для производства ленты. 

«Кончится лето» — фильм-сенсация фестиваля «Маяк» о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега. Картина вдохновлена реальной историей. В касте ленты, помимо Юры Борисова, также Макар Хлебников.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: