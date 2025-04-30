«Кончится лето» с Юрой Борисовым получит англоязычный ремейк

Компания выкупила права на дистрибуцию криминального триллера «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимир Мункуева. В планах также съемки англоязычного ремейка фильма. Сейчас представители GroupStitch ищут партнеров для производства ленты.

«Кончится лето» — фильм-сенсация фестиваля «Маяк» о двух братьях, укравших золото и пустившихся в бега. Картина вдохновлена реальной историей. В касте ленты, помимо Юры Борисова, также Макар Хлебников.