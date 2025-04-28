28 апреля покажут «Пришельца» Ивана Соснина («Юг», «Далекие близкие») — инди-сай-фай-хит прошлого года с Максимом Стояновым в главной роли. Фильм получил приз за лучший сценарий игрового полнометражного фильма. Леша, деревенский слабослышащий «чудак», собирает из хлама радиостанцию и ждет сигнала с других планет. Когда появляется девочка-посланница, его мечта сбывается. После показа — встреча с актером Сергеем Федоровым.

29 апреля в преддверии всероссийского проката (ждем осенью 2025 года!) смотрим «Филателию» Натальи Назаровой. Главная героиня Яна (Алина Ходжеванова), девушка с особенностями развития, коллекционирует марки в портовом северном городе. Боцман (снова ведущая роль у Максима Стоянова) влюбляется в нее вопреки общественному мнению. После сеанса — разговор с Алиной Ходжевановой.

30 апреля фильмом закрытия «Малый Arctic open» станет «Ровесник» Федора Кудрявцева — мокьюментари взял приз за лучший игровой дебют. Хулиганский псевдодок рассказывает историю 20-летнего Гриши, отчисленного с журфака. Он документирует свое лето и одновременно расследует гибель основателей раннего интернет-стартапа. После смотра — встреча с режиссером Фёдором Кудрявцевым и продюсером Игнатием Шестаковым.

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