18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В Петербурге пройдет киноэхо Архангельского фестиваля. Покажут инди-хиты: «Пришельца» Ивана Соснина и «Филателию» Натальи Назаровой

Пятый ежегодный «Малый Arctic open» пройдет с 28 по 30 апреля в «Ленфильме», где покажут три фильма-лауреата Архангельского кинофестиваля. Картины представят авторы и исполнители главных ролей.

«Пришелец»
red pepper film, прокатчик в России — К24, 2024.

«Пришелец»

28 апреля покажут «Пришельца» Ивана Соснина («Юг», «Далекие близкие») — инди-сай-фай-хит прошлого года с Максимом Стояновым в главной роли. Фильм получил приз за лучший сценарий игрового полнометражного фильма. Леша, деревенский слабослышащий «чудак», собирает из хлама радиостанцию и ждет сигнала с других планет. Когда появляется девочка-посланница, его мечта сбывается. После показа — встреча с актером Сергеем Федоровым.

29 апреля в преддверии всероссийского проката (ждем осенью 2025 года!) смотрим «Филателию» Натальи Назаровой. Главная героиня Яна (Алина Ходжеванова), девушка с особенностями развития, коллекционирует марки в портовом северном городе. Боцман (снова ведущая роль у Максима Стоянова) влюбляется в нее вопреки общественному мнению. После сеанса — разговор с Алиной Ходжевановой.

30 апреля фильмом закрытия «Малый Arctic open» станет «Ровесник» Федора Кудрявцева — мокьюментари взял приз за лучший игровой дебют. Хулиганский псевдодок рассказывает историю 20-летнего Гриши, отчисленного с журфака. Он документирует свое лето и одновременно расследует гибель основателей раннего интернет-стартапа. После смотра — встреча с режиссером Фёдором Кудрявцевым и продюсером Игнатием Шестаковым.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: