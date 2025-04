Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 300 тысяч фунтов стерлингов

Организаторы аукциона Henry Aldridge and Son of Devizes признались, что итоговая цена в пять раз превысила ожидаемую — 60 тысяч фунтов стерлингов. Все дело в том, что письма, написанные на борту «Титаника», редко показывают публике и тем более отдают на аукционы. Об этом пишет The Guardian.

«Невозможно переоценить редкость этого лота, он написан одним из самых известных выживших авторов, имеет превосходное содержание и редчайший носитель — открытку. По-настоящему исключительный экспонат музейного уровня», — заявили аукционисты. В письме автор призывал не делать поспешных выводов о судне: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем выскажу свое суждение о нем».

