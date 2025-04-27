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Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за 300 тысяч фунтов стерлингов

Его автор — полковник Арчибальд Грейси, занимавший место в первом классе. Он отправил открытку 10 апреля 1912 года, в день когда корабль отправился в плавание. На ней также стоят почтовые штемпели Квинстауна и Лондона.

Edgar Lee Espe / Shutterstock.com

Организаторы аукциона Henry Aldridge and Son of Devizes признались, что итоговая цена в пять раз превысила ожидаемую — 60 тысяч фунтов стерлингов. Все дело в том, что письма, написанные на борту «Титаника», редко показывают публике и тем более отдают на аукционы. Об этом пишет The Guardian.

«Невозможно переоценить редкость этого лота, он написан одним из самых известных выживших авторов, имеет превосходное содержание и редчайший носитель — открытку. По-настоящему исключительный экспонат музейного уровня», — заявили аукционисты. В письме автор призывал не делать поспешных выводов о судне: «Это прекрасный корабль, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем выскажу свое суждение о нем».

Ранее мы писали о том, что на аукцион выставили часы самого богатого пассажира «Титаника». Они принадлежали бизнес-магнату Джону Джейкобу Астору IV.

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