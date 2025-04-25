18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Юра Борисов в «Уроке», Том Харди и «Опустошение» и «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур: что смотреть дома на этой неделе

А также второй сезон «Андора» из вселенной «Звездных войн», комедия о 1990-х «Где наши деньги?» и инопланетный параноидальный хоррор «Пепел». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Netflix, 2025

Фильм «Опустошение» / Havoc, премьера (18+)

Свирепый боевик с Томом Харди в роли детектива, оказавшегося в самом центре криминальной воронки в худших (но для зрителя — лучших) традициях жанра.

Режиссер знает свое дело: Гарет Эванс снял экшн-дилогию «Рейд». Также в касте — Форест Уитакер («Последний король Шотландии») и Тимоти Олифант («Мандалорец»).

C 25 апреля, Netflix

Lucasfilm, 2025

Сериал «Андор» / Andor, 2 сезон (18+)

Disney успешно расширил вселенную «Звездных войн» приквелом фильма «Изгой-один»: главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем.

Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». Второй сезон станет для проекта финальным.

C 22 апреля, Disney+

Amazon Studios, 2025

Сериал «Этуаль» / Étoile, премьера (18+)

Драмеди о балете с Шарлоттой Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»): муза Ларса фон Триера сыграла главу парижской балетной труппы, которая поменялась артистами с коллегами из Нью-Йорка. В роли ее американского коллеги — Люк Кирби из «Удивительной миссис Мейзел», также в касте Лу де Лааж («Великая ирония») и Яник Трусдейл («Умерь свой энтузиазм»).

Шоу поставили супруги Дэниэл и Эми Палладино («Балерины», «Девочки Гилмор»).

С 24 апреля, Prime Video

MEM Cinema Production, Okko, 2025

Сериал «Урок», премьера (18+)

Потенциальный сериальный хит с Юрой Борисовым в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе он остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу.

Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).

С 25 апреля, Okko

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

55 Films, Align, Werewolf Films, 2025

Фильм «Тайна в ее глазах» / Magpie (18+)

Семейный триллер Сэма Йэтса («По направлению к нулю») об уставшей от измен женщине (Дейзи Ридли, «Звездные войны: пробуждение силы»). После того, как супруг-писатель (Шазад Латиф из «При чем тут любовь?») заводит очередную интрижку с актрисой, она решает мстить, причем  жестоко и изощренно.
Сценарий написал актер Том Бейтман («Ярмарка тщеславия») — к слову, муж Ридли в реальной жизни.

C 27 апреля, «Кинопоиск», Okko

Плюс Студия, 2025

Сериал «Беспринципные в Питере», премьера (18+)

Новый раунд приключений московской богемы по сценарию Александра Цыпкина: Валя (Кристина Бабушкина) ссорится с генералом (Николай Фоменко) и перебирается с Патриарших в Петербург, что полностью нарушает привычный ход жизни всех героев. Несмотря на противоречия, им приходится сплотиться, чтобы вернуть все как было.

В кадре — неизменный Павел Деревянко, Владимир Яглыч, Игорь Верник и Анна Ковальчук. Режиссером выступил Заур Засеев («Кухня. Последняя битва»).

С 24 апреля, «Кинопоиск»

ZOOM Production, Плюс Студия, 2025

Фильм «Где наши деньги?» (18+)

Обладатель приза за лучший фильм на фестивале «Новый сезон» — криминальная комедия про девяностые и троих молодых парнях с большими амбициями, одетых в спорт-шик. Их играют Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слова пацана») и Александр Тарасов, уже снимавшийся у режиссера картины Владимира Зинкевича в его полнометражном дебюте «Спайс бойз». Неудачное ограбление в их исполнении заканчивается большими проблемами — фактурное старшее поколение в лице Алексея Серебрякова и Владимира Сычева закономерно недовольно.

С 26 апреля, «Кинопоиск», Wink

23ten, Boxo Productions, Dark Castle Entertainment, Highland Film Group (HFG), LB Entertainment, 2025

Фильм «Киллер в отставке» / Old Guy (18+)

Комедийный боевик режиссера «Воздушной тюрьмы» Саймона Уэста с усатым Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») в роли постаревшего наемного убийцы, у которого внезапно появляются ученик (Купер Хоффман из «Лакричной пиццы», сын Филипа Сеймура Хоффмана) и проблемы с конкурентами, желающими избавиться от них обоих.

Из других звезд каста — Люси Лью («Убить Билла»).

С 25 апреля, «Кинопоиск», Okko

XYZ Films, Brainfeeder Films, GFC Films, General Film Corporation, IPR.VC, 2025

Фильм «Пепел» / Ash, премьера (18+)

Инопланетный хоррор в духе «Чужого» о девушке-астронавте (Эйса Гонсалес, «Министерство неджентльмеских дел»), попавшей на враждебную планету. Ситуацию осложняет амнезия и очень ненадежный напарник в лице Аарона Пола (тот самый Джесси Пинкман из «Во все тяжкие»).

Режиссером выступил Стивен Эллисон, более известный как электронный музыкант Flying Lotus.

С 22 апреля, Apple TV, Prime Video

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: