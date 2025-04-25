Юра Борисов в «Уроке», Том Харди и «Опустошение» и «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур: что смотреть дома на этой неделе

А также второй сезон «Андора» из вселенной «Звездных войн», комедия о 1990-х «Где наши деньги?» и инопланетный параноидальный хоррор «Пепел». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Опустошение» / Havoc, премьера (18+)
Свирепый боевик с Томом Харди в роли детектива, оказавшегося в самом центре криминальной воронки в худших (но для зрителя — лучших) традициях жанра.
Режиссер знает свое дело: Гарет Эванс снял экшн-дилогию «Рейд». Также в касте — Форест Уитакер («Последний король Шотландии») и Тимоти Олифант («Мандалорец»).
C 25 апреля, Netflix
Сериал «Андор» / Andor, 2 сезон (18+)
Disney успешно расширил вселенную «Звездных войн» приквелом фильма «Изгой-один»: главным героем сериала стал разведчик Кассиан Андор (Диего Луна), а речь в нем идет о временах формирования Сопротивления. В касте также Стеллан Скарсгард — его герой Лютен помогает Андору стать повстанцем.
Шоураннер сериала — Тони Гилрой, написавший и «Изгоя-один». Второй сезон станет для проекта финальным.
C 22 апреля, Disney+
Сериал «Этуаль» / Étoile, премьера (18+)
Драмеди о балете с Шарлоттой Генсбур («Нимфоманка», «Антихрист»): муза Ларса фон Триера сыграла главу парижской балетной труппы, которая поменялась артистами с коллегами из Нью-Йорка. В роли ее американского коллеги — Люк Кирби из «Удивительной миссис Мейзел», также в касте Лу де Лааж («Великая ирония») и Яник Трусдейл («Умерь свой энтузиазм»).
Шоу поставили супруги Дэниэл и Эми Палладино («Балерины», «Девочки Гилмор»).
С 24 апреля, Prime Video
Сериал «Урок», премьера (18+)
Потенциальный сериальный хит с Юрой Борисовым в роли оказавшегося в жизненной яме рэпера: после гибели любимой девушки в автокатастрофе он остается без денег и желания продолжать заниматься музыкой. Вернувшись из Москвы в родную Пермь, он устраивается по протекции брата (Даниил Воробьев, «Жить жизнь») учителем в школу.
Также в проекте снялись Олег Савостюк («Снегирь»), Ольга Лерман («Поехавшая») и Полина Денисова из новых «Папиных дочек». Режиссер — Сергей Филатов («Один клик», «Оливье и роботы»).
С 25 апреля, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Тайна в ее глазах» / Magpie (18+)
Семейный триллер Сэма Йэтса («По направлению к нулю») об уставшей от измен женщине (Дейзи Ридли, «Звездные войны: пробуждение силы»). После того, как супруг-писатель (Шазад Латиф из «При чем тут любовь?») заводит очередную интрижку с актрисой, она решает мстить, причем жестоко и изощренно.
Сценарий написал актер Том Бейтман («Ярмарка тщеславия») — к слову, муж Ридли в реальной жизни.
C 27 апреля, «Кинопоиск», Okko
Сериал «Беспринципные в Питере», премьера (18+)
Новый раунд приключений московской богемы по сценарию Александра Цыпкина: Валя (Кристина Бабушкина) ссорится с генералом (Николай Фоменко) и перебирается с Патриарших в Петербург, что полностью нарушает привычный ход жизни всех героев. Несмотря на противоречия, им приходится сплотиться, чтобы вернуть все как было.
В кадре — неизменный Павел Деревянко, Владимир Яглыч, Игорь Верник и Анна Ковальчук. Режиссером выступил Заур Засеев («Кухня. Последняя битва»).
С 24 апреля, «Кинопоиск»
Фильм «Где наши деньги?» (18+)
Обладатель приза за лучший фильм на фестивале «Новый сезон» — криминальная комедия про девяностые и троих молодых парнях с большими амбициями, одетых в спорт-шик. Их играют Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слова пацана») и Александр Тарасов, уже снимавшийся у режиссера картины Владимира Зинкевича в его полнометражном дебюте «Спайс бойз». Неудачное ограбление в их исполнении заканчивается большими проблемами — фактурное старшее поколение в лице Алексея Серебрякова и Владимира Сычева закономерно недовольно.
С 26 апреля, «Кинопоиск», Wink
Фильм «Киллер в отставке» / Old Guy (18+)
Комедийный боевик режиссера «Воздушной тюрьмы» Саймона Уэста с усатым Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») в роли постаревшего наемного убийцы, у которого внезапно появляются ученик (Купер Хоффман из «Лакричной пиццы», сын Филипа Сеймура Хоффмана) и проблемы с конкурентами, желающими избавиться от них обоих.
Из других звезд каста — Люси Лью («Убить Билла»).
С 25 апреля, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Пепел» / Ash, премьера (18+)
Инопланетный хоррор в духе «Чужого» о девушке-астронавте (Эйса Гонсалес, «Министерство неджентльмеских дел»), попавшей на враждебную планету. Ситуацию осложняет амнезия и очень ненадежный напарник в лице Аарона Пола (тот самый Джесси Пинкман из «Во все тяжкие»).
Режиссером выступил Стивен Эллисон, более известный как электронный музыкант Flying Lotus.
С 22 апреля, Apple TV, Prime Video
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