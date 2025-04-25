Юра Борисов в «Уроке», Том Харди и «Опустошение» и «Этуаль» с Шарлоттой Генсбур: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Опустошение» / Havoc, премьера (18+)

Свирепый боевик с Томом Харди в роли детектива, оказавшегося в самом центре криминальной воронки в худших (но для зрителя — лучших) традициях жанра.

Режиссер знает свое дело: Гарет Эванс снял экшн-дилогию «Рейд». Также в касте — Форест Уитакер («Последний король Шотландии») и Тимоти Олифант («Мандалорец»).

C 25 апреля, Netflix