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В «Росфото» покажут и расскажут о «Тихих шедеврах немого кино» — совместно с Институтом кино и телевидения

В серии — показы и обсуждения с историками кино, искусствоведами, редакторами. Смотрим культовые картины 1910–1920-х годов со всего мира: «Последнего человека» экспрессиониста Мурнау, «Верное сердце» мастера «киноимпрессионизма» Жана Эпштейна, «Терье Вигена» «создателя шведского кино» Виктора Шестрема, «Путешествие на Марс» Хольгера-Мадсена, «Сатанинскую рапсодию» Нино Оксильи, «Коттедж в Дартмуре» Энтони Эсквита,  «Два-Бульди-два» Нины Агаджановой-Шутко и Льва Кулешова. Это совместный проект музейно-выставочного центра и кафедры драматургии и киноведения Института кино и телевидения. Рассказываем подробности.

"Последний человек"
Universum Film (UFA)

"Последний человек"

"Верное сердце"
Pathé Consortium Cinéma

"Верное сердце"

"Путешествие на Марс"
Nordisk Film A/S

"Путешествие на Марс"

Смотры «Тихие шедевры немого кино» пройдут с 29 апреля по 3 июня в Конференц-зале «Росфото»

  • 24 апреля — «Последний человек» Фридриха Вильгельма Мурнау рассказывает о пожилом портье роскошного отеля, которого понижают в должности из-за возраста. Лишившись мундира и статуса, он сталкивается с презрением общества. Фильм исследует тему «маленького человека» и его борьбу за достоинство. Изначально история заканчивается трагично, но студия настояла на добавлении хэппи-энда, где герой неожиданно становится наследником богатства. Фильм представит историк кино, искусствовед, заместитель главного хранителя «Росфото» Василий Гусак.
  • 29 апреля — «Верное сердце» Жана Эпштейна — предтеча неореализма и история любви и ревности, которая разворачивается на фоне портовой жизни. Мари работает посудомойкой в харчевне. Она любит портового грузчика Жана, но по настоянию отчима должна выйти замуж за пьяницу Малыша Поля. Фильм известен своими экспериментами с монтажом и визуальными эффектами, работающими в синхроне с драматическим сюжетом. Представит кандидат искусствоведения доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Светлана Семенчук.
  • 6 мая — «Терье Виген» Виктора Шестрема — адаптация эпической поэмы Генриха Ибсена о рыбаке, который нарушает блокаду, чтобы спасти свою семью. Представит студентка киноведческой мастерской, автор телеграм-канала «упал, очнулся — кино» Анастасия Меловская.
  • 13 мая — «Путешествие на Марс» Хольгера-Мадсена — один из первых научно-фантастических фильмов. Герои обнаруживают на Марсе утопическое общество, живущее в мире и гармонии. Фильм отражает пацифистские идеи, популярные после Первой мировой войны.​ Представит студентка киноведческой мастерской, автор телеграм-канала «упал, очнулся – кино» Анастасия Меловская.
"Терье Виген"
Svenska Biografteatern AB

"Терье Виген"

"Сатанинская рапсодия"
Società Italiana Cines

"Сатанинская рапсодия"

"Коттедж в Дартмуре"
British Instructional Films (BIF) /Svensk Filmindustri (SF) AB

"Коттедж в Дартмуре"

  • 20 мая — «Сатанинская рапсодия» Нино Оксильи — итальянский фильм, вдохновленный «Фаустом». Сюжет рассказывает о стареющей итальянской аристократке, которая заключает сделку с дьяволом ради молодости. Фильм известен своей выразительной визуальной эстетикой и музыкальным сопровождением композитора Пьетро Масканьи. Представит студентка киноведческой мастерской Полина Хломова.
  • 27 мая — «Коттедж в Дартмуре» Энтони Эсквита — психологический триллер о ревности и одержимости, снятый в конце эры немого кино. Эсквит использует монтаж и визуальные метафоры, чтобы передать напряжение и внутренние переживания персонажей. Представит режиссер, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Олег Ковалов.
  • 3 июня — «Два-Бульди-два» Нины Агаджановой-Шутко и Льва Кулешова — советская комедия, в которой используются методы монтажа Кулешова для создания сатирического взгляда на общество. Фильм сочетает юмор с социальной критикой, элементы драмы и агитки, отражает идеалы революции и роль искусства в обществе. Представит кандидат искусствоведения, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Светлана Семенчук.

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