В «Росфото» покажут и расскажут о «Тихих шедеврах немого кино» — совместно с Институтом кино и телевидения

В серии — показы и обсуждения с историками кино, искусствоведами, редакторами. Смотрим культовые картины 1910–1920-х годов со всего мира: «Последнего человека» экспрессиониста Мурнау, «Верное сердце» мастера «киноимпрессионизма» Жана Эпштейна, «Терье Вигена» «создателя шведского кино» Виктора Шестрема, «Путешествие на Марс» Хольгера-Мадсена, «Сатанинскую рапсодию» Нино Оксильи, «Коттедж в Дартмуре» Энтони Эсквита, «Два-Бульди-два» Нины Агаджановой-Шутко и Льва Кулешова. Это совместный проект музейно-выставочного центра и кафедры драматургии и киноведения Института кино и телевидения. Рассказываем подробности.