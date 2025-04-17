На «Ленфильме» стартует Эхо премии Дзиги Вертова — с ключевыми доками 2024 года

Эхо премии Дзиги Вертова стартует 17 апреля с открытой лекции «Неигровое кино: от метода к высказыванию» с Ольгой Давыдовой — исследователем кино и фотографии, автором книги «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы».

Далее — показ фильма «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского. Док расскажет о типографии Академии Наук, в которой печатались первые издания Пушкина, Ломоносова и Эйлера. После смотра можно будет обсудить картину с режиссером.

18 апреля смотрим «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича — призера «Золотого Кентавра» и «Послания к человеку». Представит фильм киноисследовательница, автор медиа о доккино «БЛИ(К)», куратор онлайн-кинотеатра >курок Дарья Горячева.

19 апреля покажут победителя премии Вертова — «Против ветра» Татьяны Соболевой. Кинохронику борьбы ногайцев против засухи представит автор «БЛИ(К)», киноисследователь Максим Матвиенко. А после состоится онлайн-обсуждение с автором.

20 апреля завершит Эхо док «Можно я не буду умирать» Елены Ласкари — трагическая история отношений матери и неизлечимо больной дочери. Заключительный показ представит сооснователь «БЛИ(К)», куратор Фестиваля видеоэссе Виталина Захарова.

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