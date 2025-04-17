18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

На «Ленфильме» стартует Эхо премии Дзиги Вертова — с ключевыми доками 2024 года

В рамках смотров с 17 по 20 апреля покажут и обсудят четыре дока молодых режиссеров: ученика Сокурова Сергея Кальварского, Ивана Власова и Никиты Сташкевича, Татьяны Соболевой и Елены Ласкари.

Изображение предоставлено Собака.ru режиссером Сергеем Кальварским

Эхо премии Дзиги Вертова стартует 17 апреля с открытой лекции «Неигровое кино: от метода к высказыванию» с Ольгой Давыдовой — исследователем кино и фотографии, автором книги «Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы».

Далее — показ фильма «Гнездо из бумаги» Сергея Кальварского. Док расскажет о типографии Академии Наук, в которой печатались первые издания Пушкина, Ломоносова и Эйлера. После смотра можно будет обсудить картину с режиссером.

18 апреля смотрим «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича — призера «Золотого Кентавра» и «Послания к человеку». Представит фильм киноисследовательница, автор медиа о доккино «БЛИ(К)», куратор онлайн-кинотеатра >курок Дарья Горячева.

19 апреля покажут победителя премии Вертова — «Против ветра» Татьяны Соболевой. Кинохронику борьбы ногайцев против засухи представит автор «БЛИ(К)», киноисследователь Максим Матвиенко. А после состоится онлайн-обсуждение с автором.

20 апреля завершит Эхо док «Можно я не буду умирать» Елены Ласкари — трагическая история отношений матери и неизлечимо больной дочери. Заключительный показ представит сооснователь «БЛИ(К)», куратор Фестиваля видеоэссе Виталина Захарова.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: