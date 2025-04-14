Хоакин Феникс, Эмма Стоун и Педро Паскаль в первом тизере новых ужасов Ари Астера «Эддингтон»

Действие нео-вестерна (и драматического хоррора!) «Эддингтона» разворачивается во время коронавируса. Коррумпированный шериф городка Эддингтон Джо Кросс (Феникс) восстает против мэра (Паскаль) — любовника женой шерифа Луизы (Стоун).

В касте нового фильма короля ужасов Ари Астера («Реинкарнация», «Солнцестояние») (по его же сценарию!) также Люк Граймс, Остин Батлер, Дирдри О’Коннелл, Клифтон Коллинз мл., Амели Хеферль, Майкл Уорд, Мэтт Гомес Хидака. Оператор — Дариус Хонджи («Семь», «Полночь в Париже», «Пляж»). Промоутирует ленту студия «A24».

Зарубежный прокат «Эддингтона» начнется 18 июля.

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