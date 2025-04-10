Уэс Андерсон, братья Дарденны и Ричард Линклейтер: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри была выбрана актриса Жюльет Бинош. На смотры в этом году было подано рекордное количество заявок — из 2909 в основной конкурс попало 18 картин. А во внеконкурсной программы состоятся показы «Миссии невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри, «Исчезновение» Кирилла Серебренникова (по роману «Исчезновение Йозефа Менгеле» французского писателя Оливье Геза). В программу «Особый взгляд» включили режиссерские дебюты актеров Скарлетт Йоханссон «Элеонора Великая» и Харриса Дикинсона «Морской еж».