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Уэс Андерсон, братья Дарденны и Ричард Линклейтер: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

Рассказываем об этих и других режиссерах (и их фильмах!), которые посоревнуются в гонке за «Золотую пальмовую ветвь» этого года. 

Ари Астер, "Эддингтон"
828 Productions /A24 /IPR.VC /Square Peg

Ари Астер, "Эддингтон"

78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри была выбрана актриса Жюльет Бинош. На смотры в этом году было подано рекордное количество заявок — из 2909 в основной конкурс попало 18 картин. А во внеконкурсной программы состоятся показы «Миссии невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри, «Исчезновение» Кирилла Серебренникова (по роману «Исчезновение Йозефа Менгеле» французского писателя Оливье Геза). В программу «Особый взгляд» включили режиссерские дебюты актеров Скарлетт Йоханссон «Элеонора Великая» и Харриса Дикинсона «Морской еж».

Уэс Андерсон, «Финикийская схема»
Фото: American Empirical Pictures /Focus Features /Indian Paintbrush /Studio Babelsberg

Уэс Андерсон, «Финикийская схема»

В основном конкурсе:

  • «В результате несчастного случая» (In Simple Accident) — режиссер Джафар Панахи
  • «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value) — режиссер Йоаким Триер
  • «Ромерия» (Romeria) — режиссер Карла Симон
  • «Звук падения» (Sound of Falling) — режиссер Маша Шилински
  • «Орлы республики» (The Eagles of the Republic) — режиссер Тарик Салех
  • «Гений» (The Mastermind) — режиссер Келли Райхардт
  • «Досье 137» (Dossier 137) — режиссер Доминик Молль
  • «Секретный агент» (The Secret Agent) — режиссер Клебер Мендонса Фильо
  • «Свобода» (Fuori) — режиссер Марио Мартоне
  • «Два прокурора» (Two Prosecutors) — режиссер Сергей Лозница
  • «Новая волна» (Nouvelle Vague) — режиссер Ричард Линклейтер
  • «Мост Сират» (Sirat) — режиссер Оливер Лаше
  • «Последняя» (La Petite Derniere) — режиссер Афсиа Эрзи
  • «История звука» (The History of Sound) — режиссер Оливер Херманус
  • «Ренуар» (Renoir) — режиссер Тиэ Хаякава
  • «Альфа» (Alpha) — режиссер Жюлия Дюкурно
  • «Молодые матери» (Young Mothers) — режиссер братья Дарденн
  • «Эддингтон» (Eddington) — режиссер Ари Астер
  • «Финикийский план» (The Phoenician Scheme) — режиссер Уэс Андерсон

Полную программу фестиваля можно увидеть здесь.

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