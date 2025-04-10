Уэс Андерсон, братья Дарденны и Ричард Линклейтер: Каннский фестиваль объявил программу 2025 года

Рассказываем об этих и других режиссерах (и их фильмах!), которые посоревнуются в гонке за «Золотую пальмовую ветвь» этого года.
Ари Астер, "Эддингтон"
78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри была выбрана актриса Жюльет Бинош. На смотры в этом году было подано рекордное количество заявок — из 2909 в основной конкурс попало 18 картин. А во внеконкурсной программы состоятся показы «Миссии невыполнима: Финальная расплата» Кристофера Маккуорри, «Исчезновение» Кирилла Серебренникова (по роману «Исчезновение Йозефа Менгеле» французского писателя Оливье Геза). В программу «Особый взгляд» включили режиссерские дебюты актеров Скарлетт Йоханссон «Элеонора Великая» и Харриса Дикинсона «Морской еж».
Уэс Андерсон, «Финикийская схема»
В основном конкурсе:
- «В результате несчастного случая» (In Simple Accident) — режиссер Джафар Панахи
- «Сентиментальная ценность» (Sentimental Value) — режиссер Йоаким Триер
- «Ромерия» (Romeria) — режиссер Карла Симон
- «Звук падения» (Sound of Falling) — режиссер Маша Шилински
- «Орлы республики» (The Eagles of the Republic) — режиссер Тарик Салех
- «Гений» (The Mastermind) — режиссер Келли Райхардт
- «Досье 137» (Dossier 137) — режиссер Доминик Молль
- «Секретный агент» (The Secret Agent) — режиссер Клебер Мендонса Фильо
- «Свобода» (Fuori) — режиссер Марио Мартоне
- «Два прокурора» (Two Prosecutors) — режиссер Сергей Лозница
- «Новая волна» (Nouvelle Vague) — режиссер Ричард Линклейтер
- «Мост Сират» (Sirat) — режиссер Оливер Лаше
- «Последняя» (La Petite Derniere) — режиссер Афсиа Эрзи
- «История звука» (The History of Sound) — режиссер Оливер Херманус
- «Ренуар» (Renoir) — режиссер Тиэ Хаякава
- «Альфа» (Alpha) — режиссер Жюлия Дюкурно
- «Молодые матери» (Young Mothers) — режиссер братья Дарденн
- «Эддингтон» (Eddington) — режиссер Ари Астер
- «Финикийский план» (The Phoenician Scheme) — режиссер Уэс Андерсон
Полную программу фестиваля можно увидеть здесь.
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