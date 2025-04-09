Историческая драма «На этой земле» ученицы Алексея Учителя Ренаты Джало выходит в прокат. Смотрим трейлер фильма-участника Роттердамского кинофестиваля и призера «Маяка»

Сюжет «На этой земле» разворачивается в конце XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях, жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.

«Для меня этот фильм не исследует историческую реальность, а обращается к памяти, принимающей форму другого времени. Это память, в которой живет страх прикосновения, стремление к растворению, к полету — почти детское впечатление, слишком хрупкое, чтобы говорить о нем напрямую», — рассказывает режиссер и сценарист исторической драмы Рената Джало.