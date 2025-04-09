Историческая драма «На этой земле» ученицы Алексея Учителя Ренаты Джало выходит в прокат. Смотрим трейлер фильма-участника Роттердамского кинофестиваля и призера «Маяка»

Игровой дебют режиссера — «черно-белая фантазия о русской деревне XVIII века с гипнотическим визуальным стилем и тревожной атмосферой».
Сюжет «На этой земле» разворачивается в конце XVIII века. После попытки беглого крестьянина прыгнуть с крыши на самодельных крыльях, жители деревни начинают строго следить за соблюдением привычных устоев. Крылья сжигают, кто-то убивает актрису бродячего балагана, а в одном из домов разлучают сестер-близнецов, упрекая одну в болезни другой. Не готовая признать вину девушка начинает втайне подглядывать за экспериментами полета.
«Для меня этот фильм не исследует историческую реальность, а обращается к памяти, принимающей форму другого времени. Это память, в которой живет страх прикосновения, стремление к растворению, к полету — почти детское впечатление, слишком хрупкое, чтобы говорить о нем напрямую», — рассказывает режиссер и сценарист исторической драмы Рената Джало.
В кресле сценариста также Елизавета Меледина, а за камерой — оператор Екатерина Смолина. В фильме звучит музыка композитора Роберта Зиганшина. В касте ленты: Виктория Сняткова, Марина Сняткова, Александр Александров, Сергей Шкода, Александр Коручеков, Сергей Кирпиченок и Олег Рязанцев. Производство — киностудия «РОК» при поддержке Министерства культуры РФ, художественный руководитель и генеральный продюсер — Алексей Учитель.
Впервые увидеть драму можно 22 апреля в кинотеатре «Аврора».
«На этой земле» — лауреат фестиваля актуального российского кино «Маяк», а также участник внеконкурсной программы «Bright Future» Международного Роттердамского кинофестиваля.
Рената Джало — режиссер, выпускница ВГИКа (экспериментальная мастерская Алексея Учителя и Алексея Гелейна). До «На этой земле» снимала документальное кино. Известна ее лента «Ленечка» о пианисте Леониде Десятникове, получившая диплом на фестивале «Послание к человеку». У Джало есть опыт и театральной режиссуры — ее спектакль по собственной пьесе «Вите надо выйти» шел на «Площадке 8/3» и в Школе современной пьесы в 2019 году.
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