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Петербург в киберпанк-эстетике? В аниме «Твоя форма» показали, как могло бы выглядеть альтернативное будущее города

Действие первого эпизода триллера разворачивается в кибернетическом обществе (да-да, с андроидами и «умными нитями» для записи воспоминаний!) на фоне набережной Грибоедова, стрелки Васильевского острова, Спаса на Крови и даже в Эрмитаже!

Geno Studio
Geno Studio
Geno Studio
Geno Studio

«Твоя форма» от японской студии Geno Studio рассказывает о цифровом следователе Этике Хиэде и ее напарнике андроиде Харольде Люкрафте. Вместе им предстоит раскрыть серию убийств и попытаться спасти человечество от новой технологической инфекции, поражающей мозг.

Предположительно, действие аниме-сериала проходит в разных точках планеты, в том числе и в футуристическом Петербурге.

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