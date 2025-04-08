Петербург в киберпанк-эстетике? В аниме «Твоя форма» показали, как могло бы выглядеть альтернативное будущее города

«Твоя форма» от японской студии Geno Studio рассказывает о цифровом следователе Этике Хиэде и ее напарнике андроиде Харольде Люкрафте. Вместе им предстоит раскрыть серию убийств и попытаться спасти человечество от новой технологической инфекции, поражающей мозг.

Предположительно, действие аниме-сериала проходит в разных точках планеты, в том числе и в футуристическом Петербурге.

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