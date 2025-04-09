В «Авроре» стартует ретроспектива доков о культовых дизайнерах «Кино и мода: искусство быть легендой»

Серия кинопоказов раскроет секреты кутюрье Ива Сена-Лорана, Дриса ван Нотена, Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и Мартана Маржелы.
Кинотеатр «Аврора» запускает серию документальных показов «Кино и мода: искусство быть легендой». Смотры на языке оригинала с субтитрами пройдут с 9 по 14 апреля. Смотры фильмов пройдут в рамках дополнительной программы Недели моды в Петербурге.
- 9 апреля, 20:00 — «Величайший кутюрье» (2007 год). Документальная лента Оливье Мейру, посвященная последним годам работы легендарного Ива Сен-Лорана. Фильм показывает закулисную жизнь модного дома YSL, процесс создания прощальной коллекции и творческую рутину кутюрье. Режиссеру пришлось бороться с цензурой, так как материал долгое время не допускали к показу.
- 11 апреля, 20:00 — «Вествуд: Панк, Икона, Активист» (2018 год). Фильм Лорны Такер, посвященный британскому дизайнеру Вивьен Вествуд, чья жизнь и творчество стали синонимом панк-движения. Фильм показывает не только ее путь от создания панк-стиля до статуса иконы, но и раскрывает борьбу за собственные принципы, активизм и влияние на современную моду. Картина основана на архивных записях и интервью.
- 12 апреля, 20:00 — «Дрис ван Нотен» (2018 год). Немецко-бельгийский документальный фильм режиссера Райнера Хольцмера, который погружает зрителя в мир работы одного из самых независимых дизайнеров моды. Фильм рассказывает о творческом пути Дриса ван Нотена, его способности оставаться верным себе на протяжении 25 лет в эпоху глобализации, и показывает закулисные моменты создания коллекций.
- 13 апреля, 20:00 — «Маржела: Своими словами» (2019 год). Фильм
Райнера Хольцмера рассказывает о двадцатилетнем опыте работы Мартана Маржелы в индустрии моды, подчеркивает его стремление к анонимности и идею, что имя дизайнера не должно затмевать творения. В доке представлены интервью с коллегами и показ архивных материалов.
- 14 апреля, 20:00 — «МакКуин» (2018 год). Британский фильм Питера Эттедги и Айан Бонхот об Александре Маккуине. Фильм освещает путь подмастерья из ателье до успешного кутюрье, его стремление к творческой независимости и драматическую личную жизнь. Лента состоит из архивных кадров модных показов, интервью с коллегами и близкими.
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