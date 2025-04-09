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Кино и сериалы

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В «Авроре» стартует ретроспектива доков о культовых дизайнерах «Кино и мода: искусство быть легендой»

Серия кинопоказов раскроет секреты кутюрье Ива Сена-Лорана, Дриса ван Нотена, Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и Мартана Маржелы.

"Величайший кутюрье", 2007 год
Hold Up Films

"Величайший кутюрье", 2007 год

"Вествуд: Панк, икона, активист", 2018 год
Finished Films /Roxanna Films /Sharp House /Wallflower Film

"Вествуд: Панк, икона, активист", 2018 год

Кинотеатр «Аврора» запускает серию документальных показов «Кино и мода: искусство быть легендой». Смотры на языке оригинала с субтитрами пройдут с 9 по 14 апреля. Смотры фильмов пройдут в рамках дополнительной программы Недели моды в Петербурге.

  • 9 апреля, 20:00 — «Величайший кутюрье» (2007 год). Документальная лента Оливье Мейру, посвя­щенная последним годам работы легендарного Ива Сен-Лорана. Фильм показывает закулисную жизнь модного дома YSL, процесс создания прощальной коллекции и творческую рутину кутюрье. Режиссеру пришлось бороться с цензурой, так как материал долгое время не допускали к показу.
  • 11 апреля, 20:00 — «Вествуд: Панк, Икона, Активист» (2018 год). Фильм Лорны Такер, посвященный британскому дизайнеру Вивьен Вествуд, чья жизнь и творчество стали синонимом панк-движения. Фильм показывает не только ее путь от создания панк-стиля до статуса иконы, но и раскрывает борьбу за собственные принципы, активизм и влияние на современную моду. Картина основана на архивных записях и интервью.
"Маккуин", 2018 год
Commondeer Films /Creativity Capital /Electric Shadow Company, The /Misfits Entertainment /Moving Pictures Media /Salon Pictures /Time Based Arts

"Маккуин", 2018 год

"Дрис Ван Нотен", 2017 год
Reiner Holzemer Film

"Дрис Ван Нотен", 2017 год

"Маржела: Своими словами", 2019 год
Aminata Productions, ARTE, Bavaria Film and Television Fund, Canvas, Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter Empowered by Belfius, German Film Fund, La Direction de L'Audiovisual de Communaute Francaise de Belgique, Le Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de

"Маржела: Своими словами", 2019 год

  • 12 апреля, 20:00 — «Дрис ван Нотен» (2018 год). Немецко-бельгийский документальный фильм режиссера Райнера Хольцмера, который погружает зрителя в мир работы одного из самых независимых дизайнеров моды. Фильм рассказывает о творческом пути Дриса ван Нотена, его способности оставаться верным себе на протяжении 25 лет в эпоху глобализации, и показывает закулисные моменты создания коллекций.
  • 13 апреля, 20:00 — «Маржела: Своими словами» (2019 год). Фильм 
    Райнера Хольцмера рассказывает о двадцатилетнем опыте работы Мартана Маржелы в индустрии моды, подчеркивает его стремление к анонимности и идею, что имя дизайнера не должно затмевать творения. В доке представлены интервью с коллегами и показ архивных материалов.
  • 14 апреля, 20:00 — «МакКуин» (2018 год). Британский фильм Питера Эттедги и Айан Бонхот об Александре Маккуине. Фильм освещает путь подмастерья из ателье до успешного кутюрье, его стремление к творческой независимости и драматическую личную жизнь. Лента состоит из архивных кадров модных показов, интервью с коллегами и близкими. 

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