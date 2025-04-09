В «Авроре» стартует ретроспектива доков о культовых дизайнерах «Кино и мода: искусство быть легендой»

Кинотеатр «Аврора» запускает серию документальных показов «Кино и мода: искусство быть легендой». Смотры на языке оригинала с субтитрами пройдут с 9 по 14 апреля. Смотры фильмов пройдут в рамках дополнительной программы Недели моды в Петербурге.

9 апреля, 20:00 — «Величайший кутюрье» (2007 год). Документальная лента Оливье Мейру, посвя­щенная последним годам работы легендарного Ива Сен-Лорана. Фильм показывает закулисную жизнь модного дома YSL, процесс создания прощальной коллекции и творческую рутину кутюрье. Режиссеру пришлось бороться с цензурой, так как материал долгое время не допускали к показу.

11 апреля, 20:00 — «Вествуд: Панк, Икона, Активист» (2018 год). Фильм Лорны Такер, посвященный британскому дизайнеру Вивьен Вествуд, чья жизнь и творчество стали синонимом панк-движения. Фильм показывает не только ее путь от создания панк-стиля до статуса иконы, но и раскрывает борьбу за собственные принципы, активизм и влияние на современную моду. Картина основана на архивных записях и интервью.