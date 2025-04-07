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Кино и сериалы

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В сети появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема»

Мировая премьера ленты намечена на 30 мая. По слухам, картина может стать фильмом открытия Каннского кинофестиваля.

Сюжет «Финикийской схемы» рассказывает о богатейшем человеке Европы и его непростых отношениях с дочерью.  Известно, что картина получилась более мрачная в сравнении с другими фильмами Уэса Андерсона.

Сценарий Андерсон написал совместно с Романом Копполой. В главных ролях ― Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон и Майкл Сера. Также в касте заявлены Скарлет Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Том Хэнкс, Риз Ахмед, Матье Амальрик, Джеффри Райт и другие звезды.

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Фото: American Empirical Pictures /Focus Features /Indian Paintbrush /Studio Babelsberg

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