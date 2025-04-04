На «Ленфильме» покажут фильмы Аньес Варды — главной феминистской иконы кино

Расписание показов:

11 апреля — «Пуэнт-Курт» 1955 года. Дебютный фильм режиссера рассказывает про крошечный рыбачий поселок на берегу Средиземного моря, однажды посетив который, редко возвращаются домой. Композиция драмы объединяет документальные съемки окрестностей Пуэнт-Курт и драматургический план отношения главных героев. Подобный формат стал новаторским и повторялся не единожды в таких лентах как «В прошлом году в Мариенбаде» и «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. Картину представит и обсудит киновед Юля Мурашова.

12 апреля — «Счастье» 1965 года. Фильм, получивший Гран-при Берлинале 1965 года, представляет историю трагического любовного треугольника. Главный герой, молодой плотник Франсуа, ведет идиллическую жизнь с женой Терезой и детьми, пока не начинает роман с молодой сотрудницей почты Эмили. Представит и обсудит картину киновед Полина Каменецкая. Это первый цветной фильм Аньес Варды, поэтому на встрече речь пойдет о цвете в кино и как он работает в фильме «Счастье».

13 апреля — «Клео от 5 до 7» 1962 года. Сюжет музыкального драмеди разворачивается вокруг начинающей певицы Флоранс и двух часов ее жизни. Героиня ждет результатов медицинских анализов, которые могут подтвердить опасное заболевание. Фильм снят в режиме реального времени и использует необычные кинематографические приемы — отражения, разделение повествования на главы. Через встречи с разными людьми и рефлексию героини раскрываются темы смертности, одиночества и поиска смысла жизни. Представит и обсудит фильм, а также борьбу режиссера за женские права киновед Саша Ковальски.