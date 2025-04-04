В «Супермене» Джеймса Ганна появится Крипто — собака-питомец стала главным героем нового пятиминутного ролика

Warner Bros и DC опубликовали пятиминутный отрывок из нового «Супермена» Джеймса Ганна. В ролике Суперпес Крипто (оригинальный персонаж комиксов) спасает Супермена.

«Супермен» — первый фильм мягкого перезапуска фантастической киновселенной DC Studios. Сюжет нового супергеройского блокбастера раскроет историю становления молодого Кларка Кента (Дэвид Коренсвет), который пытается объединить инопланетную криптонскую мощь и гуманистическое земное воспитание.

В касте «Супермена» Джеймса Ганна также Николас Холт, Рэйчел Броснахэн и Изабела Мерсед.

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