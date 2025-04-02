The Beatles для зумеров! Режиссер Сэм Мендес представил каст будущего байопика о ливерпульской четверке

Сэм Мендес («Красота по-американски», «007: Координаты "Скайфолл"», «1917») снимет сразу четыре фильма о становлении группы — по одному на каждого участника The Beatles. В планах Sony — релиз серии байопиков единовременно в 2028 году. По словам главы студии, Тома Ротмана, фильмы станут «новым форматом кинематографического погружения».

А главное — Пол Маккартни, Ринго Старр и семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона дали студии полные права не только на песни, но и на свои личные истории. Это первый пример подобного сотрудничества в истории производства байопиков.