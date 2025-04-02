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Дэвид Финчер снимет продолжение «Однажды в… Голливуде»! Брэд Питт сыграет главную роль

Сиквел о Клиффе Буте (дублере протагониста первой части) выйдет на Netflix.

"Однажды в… Голливуде", 2019 год
Bona Film Group /Heyday Films /Sony Pictures Releasing /Visiona Romantica/ Lola Visual Effects /Lidar Guys 3D scanning /Luma Pictures /WDSSPR

"Однажды в… Голливуде", 2019 год

 

Режиссер культовых «Бойцовского клуба», «Семь» и «Заадочной истории Бенджамина Баттона» снова снимет фильм с Брэдом Питтом в главной роли. Сиквел «Однажды в... Голливуде», рассказывающий продолжение истории о перипетиях киноиндустрии конца 1960-х, будет поставлен по оригинальному сценарию Квентина Тарантино. 

Стриминг-платформа Netflix выкупила у режиссера первой части сценарий за $20 млн. На данный момент участие Леонардо ДиКаприо и Марго Робби не подтверждено. Съемки картины могут стартовать в конце лета 2025 года. 

Напомним, «Однажды в... Голливуде», снятый Квентином Тарантино в 2019 году, рассказывает о закате золотого века Голливуда и о паре (в одночасье ставших неудачниками) актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. За роль в «Однажды в Голливуде» Брэд Питт получил первый в своей карьере «Оскар».

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