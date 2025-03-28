Том Харди в «Гангстерленде», «Холланд» с Николь Кидман и Дмитрий Нагиев в «Злых людях»: что смотреть дома на этой неделе

А также голливудские звезды играют самих себя в «Киностудии» Сета Рогена и Эвана Голдберга, экранизация детективного бестселлера «Попавшие в ловушку», байопик Александра I и документальная лента о теракте в «Крокусе» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Киностудия» / Studio, премьера (18+)
Амбициозный проект комиков Сета Рогена и Эвана Голдберга о терпящей крах голливудской киностудии, которая с трудом переживает последствия пандемии, расцвет цифровых платформ и вообще новые времена в целом. Босса сыграл Сам Роген, также в касте Кэтрин О'Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс и другие.
Отдельным развлечением будет наблюдать, как кинодеятели играют самих себя: от Энтони Маки и Зака Эфрона до Пола Дано и Мартина Скорсезе.
C 26 марта, Apple TV+
Сериал «Гангстерленд» / MobLand, премьера (18+)
Криминальная драма, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал режиссер Гай Ричи. В центре сюжета — могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру.
Членов клана играют сплошь звезды — Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
С 30 марта, Paramount+
Фильм «Холланд» / Holland (18+)
Триллер с Николь Кидман об учительнице, живущей среди тюльпанов и мельниц в тихом городке Холланд штата Мичиган: здесь все увлечены нидерландской культурой. Заподозрив мужа в измене и проследив за ним, женщина узнает, что идеальным все казалось лишь с виду.
Также в фильме Мими Кейв («Свежатинка») снялись Гаэль Гарсия Берналь («Сука-любовь») и Мэттью Макфэдиен («Гордость и предубеждение»).
C 27 марта, Prime Video
Сериал «Злые люди», премьера (16+)
Исторический детектив, снятый на основе сборника «Хроники сыска» Николая Свечина. 1895 год, в Нижегородской губернии убит предводитель местного дворянства (Дмитрий Нагиев) — расследовать дело предстоит сотруднику полиции Алексею (Петр Рыков, «Десять дней до весны»).
Также в касте Александр Лыков («Теща»), Роман Маякин («Сергий против нечисти») и Антон Денисенко («Царская прививка»). Режиссер — Ким Дружинин («28 панфиловцев», «Десять дней до весны»).
С 27 марта, «Иви», Wink, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Побочный квест» / Side Quest, премьера (18+)
Комедийный гик-сериал о фанатах видеоигры «Мистический квест» (и сиквел одноименного шоу 2020 года): четыре отдельные истории о геймерах, владельце магазинчика комиксов, виолончелисте, который гастролирует с музыкой из этого проекта, и арт-директоре студии.
Среди прочих создателями снова выступили Тодд Бирман и Морис Мэрэбл, также снимавшие «В Филадельфии всегда солнечно», а в одной из главных ролей по-прежнему Роб Макэлханни.
С 26 марта, Apple TV+
Сериал «Александр I», премьера (16+)
Масштабный байопик российского императора Александра I (Евгений Романцов, «Клипот») со всеми вехами его правления — от дворцовых интриг до Отечественной войны 1812 года.
В сериале Артема Насыбулина («Московские тайны») также сыграли Федор Лавров, Аня Чиповская, Артем Ткаченко, Анна Банщикова и Юрий Чурсин, которому досталась роль Наполеона.
C 26 марта, «Россия-1», «Смотрим»
Фильм «Крокус. Несломленные» (18+)
Часовой документальный фильм о теракте в московском «Крокус сити холле», произошедшем 22 марта 2024 года. Полная картина трагедии рассказана ее очевидцами, а режиссерами и сценаристами выступили Владимир Храповицкий и Наталья Мозилова (сериал «Я тебя отвоюю»).
С 22 марта, Okko
Сериал «Попавшие в ловушку» / Atrapados, премьера (16+)
Аргентинский детективный мини-сериал, снятый по роману американского писателя Харлана Кобена. По сюжету журналистка Эмма Гарай (Соледад Вильямиль, «Тайна в его глазах») расследует исчезновение 16-летнего подростка. Она пытается восстановить разрушенную репутацию обвиненного в преступлении соцработника и найти настоящего преступника. Однако дело оказывается гораздо сложнее, чем предполагалось — улики указывают на близкого для нее человека.
Сериал снял Мигель Кохан, известный на родине по проектам «Его царство» и «Одной крови».
С 26 марта, Netflix
Фильм «Уничтожь их» / Bring Them Down (18+)
Драма с Кристофером Эбботом («Вульфмен») и Барри Кеоганом («Птица») — оба играют сыновей фермеров. Когда первый обвиняет второго в краже, обычный бытовой конфликт превращается в мрачную историю о мести и темном прошлом двух семей.
Картина стала режиссерским дебютом в полнометражном кино для сценариста Криса Эндрюса, в фильме также снялись Колм Мини («Банды Лондона») и Нора-Джейн Нун («Сестры Магдалины»).
С 28 марта, Mubi
Фильм «ON и Она» (16+)
Мелодраматический сай-фай с Юлией Пересильд в духе фильма «Она». Разработчица ИИ Ксения (с кризисом как в карьере, так и в личной жизни) ради душевного равновесия переезжает в умный дом на океане, где за всем следит нейросеть по имени Маркус (Алексей Широчкин). Поначалу быт складывается идиллически, однако машина довольно быстро начинает оказывать девушке очень навязчивые знаки внимания.
Режиссером проекта стал Евгений Корчагин (сериал «Война семей»).
С 28 марта, Premier, Okko
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