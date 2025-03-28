Том Харди в «Гангстерленде», «Холланд» с Николь Кидман и Дмитрий Нагиев в «Злых людях»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Киностудия» / Studio, премьера (18+)

Амбициозный проект комиков Сета Рогена и Эвана Голдберга о терпящей крах голливудской киностудии, которая с трудом переживает последствия пандемии, расцвет цифровых платформ и вообще новые времена в целом. Босса сыграл Сам Роген, также в касте Кэтрин О'Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс и другие.

Отдельным развлечением будет наблюдать, как кинодеятели играют самих себя: от Энтони Маки и Зака Эфрона до Пола Дано и Мартина Скорсезе.

C 26 марта, Apple TV+