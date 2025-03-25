Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Он взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Все становится только хуже, когда они узнают, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений.

К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков, в касте также Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артём Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко и другие. В режиссерском кресле вновь Дмитрий Дьяченко, снявший первого «Чебурашку».

Фильм «Чебурашка 2» выйдет в российский прокат 1 января 2026 года.

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