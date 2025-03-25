Юра Борисов, «Лунтик» и триумф «Мастера и Маргариты»: объявлены лауреаты кинопремии «Ника»

Публикуем список победителей 2024 года.
«Лунтик. Возвращение домой»
Лучший неигровой фильм
«Лексо», режиссер Олеся Фокина
Лучшая анимационная работа
«Лунтик. Возвращение домой», режиссер Константин Бронзит
Лучшая работа режиссера
Бакур Бакурадзе, «Снег в моем дворе»
Лучшая работа режиссера монтажа
Иван Лебедев, «Кончится лето»
Открытие года
Зака Абдрахманова, «Папа умер в субботу»
«Мастер и Маргарита»
Специальный приз Академии «За вклад в кинематографические науки, критику и образование»
Владимир Малышев
Лучшая работа художника по костюмам
Галина Солодовникова и Ульяна Полянская, «Мастер и Маргарита»
Лучшая работа художника
Денис Лищенко, «Мастер и Маргарита»
Лучшая работа звукорежиссера
Алексей Самоделко, «Мастер и Маргарита»
Лучшая музыка к фильму
Алексей Рыбников, «9 секунд»
«Кончится лето»
Специальный приз «Честь и достоинство»
Александр Зацепин
Лучшая операторская работа
Максим Жуков, «Мастер и Маргарита»
Лучшая сценарная работа
Андрей Кончаловский, Елена Киселева, «Смотри на меня!»
Лучшая женская роль
Юлия Снигирь, «Мастер и Маргарита»
Лучшая мужская роль
Юра Борисов, «Кончится лето»
Евгений Цыганов, «Мастер и Маргарита»
«Хуже всех»
Лучшая женская роль второго плана
Евгения Добровольская, «Хуже всех» (посмертно)
Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов, «Любовь Советского Союза» (посмертно)
Лучший сериал
«Плевако», PREMIER, НТВ, Рок, ИРИ
Лучший игровой фильм
«Мастер и Маргарита», продюсеры Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов, Анатолий Акименко, Юлия Иванова, Наталия Клибанова, Арам Ованисян, Арам Мовсесян
18+
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