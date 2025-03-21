Патрики в Петербурге? Такое возможно в новом трейлере «Беспринципных»

Одна из героинь франшизы, певица и жена генерала Валя, открывает для себя мир критиков, художников, филармонистов и другой элитарной богемы.
Новая глава «Беспринципных» станет манифестом женщине, которая не боится перемен и точно знает, какой хочет видеть свою жизнь. Валя собрала в Москве стадион — и сделать этот концерт легендарным помог именно Хадяков, которого на концерт даже не позвали. Так закончился 4 сезон. Но герои поссорились: генерал крупно накосячил. И Валентина собрала вещи и уехала с Патриков — в Питер. А куда ехать-то: заграница закрыта, в Дубае пекло. Валя решила поселиться в культурной столице, потому что душа ее просит высоких чувств и искусства. Хадякову Валентина велит на пушечный выстрел не приближаться. Череда приключений Вали только усиливают ощущение, что она и Хадяков созданы друг для друга. Но вернётся ли она к генералу и на любимые Патрики?
К знакомому касту в спин-офф франшизы присоединятся Анна Ковальчук, Владимир Яглыч, Стася Милославская, Роман Васильев, Игорь Верник и Александра Ребенок. Звездный каст разбавит камео Александра Цыпкина — автора оригинальной идеи «Беспринципных».
Первые эпизоды «Беспринципных в Питере» будут доступны на Кинопоиске уже 24 апреля.
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