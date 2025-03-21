«Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым получил продолжение

Производством второго сезона занимается KION и компания MEDIASLOVO. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION.

Помимо Евгения Цыганова, в сериал Клима Козинского («Вне себя», «13 клиническая») по сценарию Сергея Минаева («Духлесс», «The Tелки») снова присоединятся Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие.

Напомним, в первом сезоне сериала Константин Иноземцев перезапускает журнал и становится эпатажным главредом. Драма про закулисье глянца основана на реальных событиях — прообразом главного героя стал писатель Эдуард Багиров, а многое про журнал было списано с истории становления российского Esquire.