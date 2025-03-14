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Кино и сериалы

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Смотрим трейлер фильма «Лило и Стич»

Киноадаптация одноименного мультфильма 2002 года расскажет о дружбе инопланетного эксперимента и одинокой девочки Лило.

На далекой планете Туро Доктор Джумба создает эксперимент 626 — почти бессмертное существо с высоким интеллектом и разрушительными наклонностями. Приговоренный к изгнанию на бесплодный астероид, 626 сбегает, захватывает космический корабль и терпит крушение на Земле. Стича принимают за собаку и отправляют в приют. Маленькая Лило, живущая с сестрой Нани после гибели родителей, ошибочно забирает Стича домой, приняв его за собаку. Но разрушительные выходки инопланетянина приводят к множеству проблем, включая увольнению Нани и смертельную угрозу Лило. 

Rideback /Walt Disney Company, The /Walt Disney Pictures /Walt Disney Studios

Режиссером фильма выступил Дин Флейшер-Кэмп (номинант на «Оскар» «Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом — Крис Кеканиокалани Брайт. Главные роли исполнили Майя Кеалоха,  Зак Галифианакис, Сидни Агудонг, Билли Магнуссен, Кайпо Дудуит и Кортни Б. Вэнс. А аниматор и создатель оригинальных «Лило и Стич» Крис Сандерс озвучит Стича (как и в мультфильме нулевых!).

Премьера – 23 мая 2025 года.

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