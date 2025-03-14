Смотрим трейлер фильма «Лило и Стич»

На далекой планете Туро Доктор Джумба создает эксперимент 626 — почти бессмертное существо с высоким интеллектом и разрушительными наклонностями. Приговоренный к изгнанию на бесплодный астероид, 626 сбегает, захватывает космический корабль и терпит крушение на Земле. Стича принимают за собаку и отправляют в приют. Маленькая Лило, живущая с сестрой Нани после гибели родителей, ошибочно забирает Стича домой, приняв его за собаку. Но разрушительные выходки инопланетянина приводят к множеству проблем, включая увольнению Нани и смертельную угрозу Лило.