18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Смотрим трейлер «Формулы 1» — блокбастера о гонках с Брэдом Питтом в главной роли

В фильме Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») также сыграл Хавьер Бардем.

В центре сюжета Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс (Питт), который ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х годах. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

Apple Studios /Dawn apollo /Jerry Bruckheimer Films /Monolith Pictures (III) /Plan B Entertainment /Warner Bros.

Съемки блокбастера проходили во время соревнований Гран-при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне. 

В касте также Симон Эшли («Бриджертоны»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Тобайас Мензис («Искупление»), Демсон Идрис («Черное зеркало»). А в кресле композитора — легендарный Ханс Циммер.

«Формула 1» выйдет в зарубежный прокат 25 июня Apple TV+.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: