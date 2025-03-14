Смотрим трейлер «Формулы 1» — блокбастера о гонках с Брэдом Питтом в главной роли

В фильме Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») также сыграл Хавьер Бардем.
В центре сюжета Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс (Питт), который ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х годах. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.
Съемки блокбастера проходили во время соревнований Гран-при Великобритании в июле 2024 года в Сильверстоуне.
В касте также Симон Эшли («Бриджертоны»), Керри Кондон («Банши Инишерина»), Тобайас Мензис («Искупление»), Демсон Идрис («Черное зеркало»). А в кресле композитора — легендарный Ханс Циммер.
«Формула 1» выйдет в зарубежный прокат 25 июня Apple TV+.
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