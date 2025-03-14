Смотрим трейлер «Формулы 1» — блокбастера о гонках с Брэдом Питтом в главной роли

В центре сюжета Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс (Питт), который ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х годах. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.