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В Петербурге стартовали съемки криминал-нео-нуара «Навар» — с Елизаветой Базыкиной и рэпером Icegergert

Съемки фильма продлятся до апреля и будут проходить Кронштадте, Репино, Ольгино, Сестрорецке и других районах Петербурга, а также в Бурятии. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фильма. Фото: Даниил Петрий
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фильма. Фото: Даниил Петрий

«Навар» — криминальная нео-нуар драма, вдохновленная одноименной VK-группой NAVAR, где участники делятся историями о выгодных сделках и полученной прибыли. В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом. Ошибки приводят к трагическим последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фильма. Фото: Польга Литвинцова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фильма. Фото: Польга Литвинцова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой фильма. Фото: Польга Литвинцова

К Елизавете Базыкиной и Icegergert (Георгий Гергерт) в каст фильма присоединились Илларион Маров, Евгений Сидихин, Геннадий Блинов, Юлия Глебова (Беретта), Анна Кротова, Вадим Бадмацыренов, Батор Доржиев, Алексей Верещагин, Владимир Ананьев (Молодой Владимир), Иван Лехти и другие. Режиссером и сценаристом «Навара» выступил Артур Григорьев (ученик Дмитрия Мамулии). Производством картины занимается киностудия «Кино Культ» и «Кино Плюс».

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