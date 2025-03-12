Пи Дидди, тру-крайм о Чарльзе Мэнсоне и безумная история биохакера: лучшие документальные проекты-2025, которые вы могли пропустить

Фильм «Дидди: Создание плохого парня» / Diddy: The Making of a Bad Boy (18+)

На фоне громкого секс-скандала вокруг рэпера Шона Комбса (он же Пи Дидди) документальный фильм о нем был вопросом времени. Его создатели делают акцент на нигде не публиковавшихся кадрах и свидетельствах близких музыканта о его детстве и юности.

Проект настолько взбесил артиста, что тот уже подал судебный иск против авторов на 100 миллионов долларов — за клевету и нанесенный репутационный ущерб.

Вышел на Peacock