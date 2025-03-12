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Кино и сериалы

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Пи Дидди, тру-крайм о Чарльзе Мэнсоне и безумная история биохакера: лучшие документальные проекты-2025, которые вы могли пропустить

А также сериал о том, почему женщины убивают, «Маленькие истории» людей с карликовостью, Бонни и Клайд из мира криптовалюты и расследование резонансного убийства Габби Петито — рассказываем о самых любопытных документальных проектах этого года, которые можно посмотреть онлайн.

AMPLE Entertainment, Blink Films, FGW Productions, 2025

Фильм «Дидди: Создание плохого парня» / Diddy: The Making of a Bad Boy (18+)

На фоне громкого секс-скандала вокруг рэпера Шона Комбса (он же Пи Дидди) документальный фильм о нем был вопросом времени. Его создатели делают акцент на нигде не публиковавшихся кадрах и свидетельствах близких музыканта о его детстве и юности.

Проект настолько взбесил артиста, что тот уже подал судебный иск против авторов на 100 миллионов долларов — за клевету и нанесенный репутационный ущерб.

Вышел на Peacock

Netflix, 2025

Фильм «Крупнейшее ограбление в истории» / Biggest Heist Ever (18+)

Документалка о настоящих Бонни и Клайде в мире криптовалюты, снятая Крисом Смитом («FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась»). Выходец из России Илья Лихтенштейн переехал в Чикаго еще ребенком, где сделал неплохую карьеру в бизнесе. В 2014 году он познакомился с Хизер Морган, которая тоже любила разные интересные финансовые схемы. В итоге через пару лет парочка вывела с гонгконской биржи 120 000 криптомонет, а потом еще долго скрывалась от налоговиков и ФБР — словом, сюжет сильнее ограбления любого банка.

Вышел на Netflix

Ridley Scott Associates (RSA), 2025

Сериал «Падение "Черных ястребов"» / Surviving Black Hawk Down, премьера (16+)

Трехсерийная документалка об инциденте в Сомали в 1993 году — тогда попытка американских миротворцев вмешаться в гражданскую войну закончилась для них потерей трех вертолетов над Могадишо и свирепым городским боем с численно превосходящим противником.

В 2001 году Ридли Скотт снял об этом художественный фильм «Черный ястреб», а сейчас спродюсировал проект, в котором о событиях рассказывают непосредственные участники.

Вышел полностью, Netflix

Stage 29 Productions, The Cinemart, 2025

Сериал «Американское убийство: Габби Петито» / American Murder: Gabby Petito (16+)

История расследования резонансного убийства 22-летней девушки-блогера Габби Петито, которая в 2021 году поехала в путешествие на машине по США со своим женихом Брайаном Лондри — и пропала без вести.

Увлекательный тру-крайм для ценителей жанра — с большим количеством фактуры и подробными рассказами причастных. 

Вышел полностью, Netflix

Embankment Films, Smoking Bear Productions, 2025

Фильм «Маленькие истории» / Dwarf Story (18+)

Британский док о жизни людей с карликовостью и о прорывном экспериментальном препарате, который помогает им увеличить рост — а значит, изменить привычный быт. Впрочем, режиссер Риккардо Сервини не спешит давать однозначные ответы по поводу безоговорочной пользы нового средства, но показывает пронзительные и трогательные человеческие истории.

Вышел на Okko

Premiere, 2025

Сериал «Хрупкие убийцы» (18+)

Документальный сериал по теме почему женщины убивают: сценарист Светлана Туманова и журналист Оксана Щербакова путешествуют по колониям и рассказывают о самых распространенных типажах преступниц. Это мстительница, ангел смерти, кровавая барыня, мачеха Белоснежки, черная вдова и корыстная убийца.

Режиссером выступил Александр Валеев, уже работавший с Тумановой на проекте о тулунском маньяке.

Вышел полностью, Premiere

Netflix, 2025

Фильм «Не умирай: Человек, который хочет жить вечно» / Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever (18+)

История 47-летнего биохакера-миллиардера Брайана Джонсона, который с помощью разных ухищрений (иногда откровенно диких — вроде переливание себе крови собственного сына и закачивания в лицо донорского жира) пытается победить естественное старение.

Режиссер проекта — Крис Смит, выступавший продюсером «Короля тигров» и постановщиком документального фильма «Брэнсон».

Вышел на Netflix 

Netflix, 2025

Фильм «Хаос: Убийства семьи Мэнсон» / Chaos: The Manson Murders (18+)

Неожиданный взгляд на фигуру маньяка Чарльза Мэнсона в исполнении заслуженного документалиста Эррола Морриса («Туман войны», «Голубиный туннель»). На основе книги Тома О’Нила и Дэна Пипенбринга режиссер показывает историю убийцы еще более дикой, щедро приправив ее конспирологическими теориями (например, что Мэнсон был буквально марионеткой ЦРУ).

Вышел на Netflix

Okko, 2025

Сериал «Мама, мы — ЦСКА!» (18+)

Взгляд изнутри на одну из самых популярных футбольных команд России — авторы провели в армейском клубе весь сезон-2024. В кадре — как футболисты и тренеры, так и рядовые сотрудники и болельщики. Словом, полное погружение за кулисы (включая, к примеру, конфликты в раздевалке или кадры из машины скорой помощи с травмированным вратарем Торопом).

Режиссером выступил Алексей Жарков, а оператором в ряде эпизодов был Максим Арбугаев («Выход», «Кончится лето»).

Вышел полностью, Okko

НМГ ДОК, 2025

Фильм «Где живет любовь?» (18+)

Большое исследование о феномене любви: в одном фильме разом собрали химиков, физиков, психологов, специалистов по нейрофизиологии и антропологии, чтобы объяснить — как работает этот механизм в организме и жизни человека.

Режиссером выступил Дмитрий Сапун («Егор Гайдар. Долгое время»).

Вышел на «РЕН ТВ», Premier

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