Пи Дидди, тру-крайм о Чарльзе Мэнсоне и безумная история биохакера: лучшие документальные проекты-2025, которые вы могли пропустить

Фильм «Не умирай: Человек, который хочет жить вечно» / Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever (18+)

История 47-летнего биохакера-миллиардера Брайана Джонсона, который с помощью разных ухищрений (иногда откровенно диких — вроде переливание себе крови собственного сына и закачивания в лицо донорского жира) пытается победить естественное старение.

Режиссер проекта — Крис Смит, выступавший продюсером «Короля тигров» и постановщиком документального фильма «Брэнсон».

Вышел на Netflix