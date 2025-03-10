В Петербурге пройдет фестиваль Франкофонии — со встречами с Павловичем и Волковым, дипломатами и смотрами авторского кино

Ежегодный фестиваль к Международному дню Франкофонии объединит кинопрограмму, поэтические мастерские для взрослых и детей, музыкальные знакомства, Q&A с дипломатами, лекции и многое другое. Рассказываем подробности.
"Собачье дело", 2024 год
Фестиваль стран Франкофонии пройдет в с 15 по 31 марта на четырех культурных площадках города: в Медиатеке Французского института, в книжном «Подписные издания», в «Фонтанка-69» и в «Формула кино Галерея». События программы условно делятся на четыре раздела: кино, театрально-поэтические события (при участии режиссера Бориса Павловича и и музыканта Владимира Волкова), лекционно-просветительский формат (с практикой графического стихосложения!) и разговорные клубы.
- 15 марта — Поэтические мастерские с преподавателем Французской школы Грегори Гальманом (для детей и взрослых) в Медиатеке Французского института.
- 20 марта — Праздник Франкофонии в «Подписных изданиях». Музыкально-поэтическое путешествие по франко-говорящим странам с режиссером Борисом Павловичем и музыкантами Владимиром Волковым и Вячеславом Гайворонским. (Вход свободный!)
- 21 марта — «Женские лица дипломатии. Короткие встречи с франкоговорящими дипломатами» на французском языке. Место: Медиатека Французского института.
- 22 марта — Театральная постановка на сказку Франсиса Пуленка «История слоненка Бабара» в постановке Арины Поляковой. Место: «Фонтанка-69».
- 26 марта — Встреча «Слова-путешественники: прямые и обратные заимствования из греческого во французский язык» с антропологом Натальей Симонян в Медиатеке Французского института.
- 27 марта — Клуб читателей на французском языке в «Подписных изданиях». В центре обсуждения — роман «Шары пачинко» швейцарской писательницы Элизы Шуа Дюсапен. В обсуждении примут участие генеральный консул Швейцарии Беатрис Латейер и Генеральный консул Франции Жан-Кристоф Тиабо.
- 28 марта — Лекция «Эмиль Черан: Приближение к ускользающему философу» с философом Романом Граниным в Медиатеке Французского института.
- 29 марта — «Забавные истории» в в Медиатеке Французского института.
"Транзит"
В рамках фестиваля также пройдет серия показов семи фильмов из Франции, Швейцарии, Канады, Венгрии, Кипра, Германии и России в различных жанрах — от комедии про суд над собакой (получила Премию пальмовой собаки на Каннском кинофестивале 2024 года!) и драмы о трудности перевода до Берлинской школы в картине «Транзит» современного классика Кристиана Петцольда. Все фильмы будут показаны в кинотеатре «Формула кино Галерея» на языке оригинала с русскими субтитрами.
- 18 марта — «Собачье дело».
- 19 марта — «Канавал». «Лучший канадский фильм» Международного кинофестиваля в Торонто 2023 года.
- 20 марта — «Нейлон за пять шиллингов».
- 21 марта — «Крем».
- 22 марта — «Мастер и Маргарита».
- 22 марта — «История Сулеймана». Фильм получил Приз за лучшую мужскую роль и приз жюри в программе «Особый взгляд».
- 23 марта — «Транзит».
"Мастер и Маргарита"
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