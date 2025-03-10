В Петербурге пройдет фестиваль Франкофонии — со встречами с Павловичем и Волковым, дипломатами и смотрами авторского кино

В рамках фестиваля также пройдет серия показов семи фильмов из Франции, Швейцарии, Канады, Венгрии, Кипра, Германии и России в различных жанрах — от комедии про суд над собакой (получила Премию пальмовой собаки на Каннском кинофестивале 2024 года!) и драмы о трудности перевода до Берлинской школы в картине «Транзит» современного классика Кристиана Петцольда. Все фильмы будут показаны в кинотеатре «Формула кино Галерея» на языке оригинала с русскими субтитрами.

18 марта — «Собачье дело».

19 марта — «Канавал». «Лучший канадский фильм» Международного кинофестиваля в Торонто 2023 года.

20 марта — «Нейлон за пять шиллингов».

21 марта — «Крем».

22 марта — «Мастер и Маргарита».

22 марта — «История Сулеймана». Фильм получил Приз за лучшую мужскую роль и приз жюри в программе «Особый взгляд».

23 марта — «Транзит».