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Кино и сериалы

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В Петербурге пройдет фестиваль Франкофонии — со встречами с Павловичем и Волковым, дипломатами и смотрами авторского кино

Ежегодный фестиваль к Международному дню Франкофонии объединит кинопрограмму, поэтические мастерские для взрослых и детей, музыкальные знакомства, Q&A с дипломатами, лекции и многое другое. Рассказываем подробности.

"Собачье дело", 2024 год
Atelier de Production /Bande à Part Productions /Canal+ [fr] /Ciné /Cinéforom/Cin?mage 18 /Cofinova 20 /Film Location Riviera /Fonds Culturel De La Ssa /Fonds Culturel de Suissimage /France 2 Cinéma /France

"Собачье дело", 2024 год

Фестиваль стран Франкофонии пройдет в с 15 по 31 марта на четырех культурных площадках города: в Медиатеке Французского института, в книжном «Подписные издания», в «Фонтанка-69» и в «Формула кино Галерея». События программы условно делятся на четыре раздела: кино, театрально-поэтические события (при участии режиссера Бориса Павловича и и музыканта Владимира Волкова), лекционно-просветительский формат (с практикой графического стихосложения!) и разговорные клубы.

  • 15 марта — Поэтические мастерские с преподавателем Французской школы Грегори Гальманом (для детей и взрослых) в Медиатеке Французского института.
  • 20 марта — Праздник Франкофонии в «Подписных изданиях». Музыкально-поэтическое путешествие по франко-говорящим странам с режиссером Борисом Павловичем и музыкантами Владимиром Волковым и Вячеславом Гайворонским. (Вход свободный!)
  • 21 марта — «Женские лица дипломатии. Короткие встречи с франкоговорящими дипломатами» на французском языке. Место: Медиатека Французского института.
  • 22 марта — Театральная постановка на сказку Франсиса Пуленка «История слоненка Бабара» в постановке Арины Поляковой. Место: «Фонтанка-69».
  • 26 марта — Встреча «Слова-путешественники: прямые и обратные заимствования из греческого во французский язык» с антропологом Натальей Симонян в Медиатеке Французского института.
  • 27 марта — Клуб читателей на французском языке в «Подписных изданиях». В центре обсуждения — роман «Шары пачинко» швейцарской писательницы Элизы Шуа Дюсапен. В обсуждении примут участие генеральный консул Швейцарии Беатрис Латейер и Генеральный консул Франции Жан-Кристоф Тиабо.
  • 28 марта — Лекция «Эмиль Черан: Приближение к ускользающему философу» с философом Романом Граниным в Медиатеке Французского института.
  • 29 марта — «Забавные истории» в в Медиатеке Французского института.
"Транзит"
arte / arte France Cinéma / BKM / Centre National du Cinéma / Filmförderungsanstalt (FFA) / Medienboard Berlin-Brandenburg / Neon Productions /Production 27 / Région Provence Côte d'Azur / Schramm Film / ZDF/Arte / Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)

"Транзит"

В рамках фестиваля также пройдет серия показов семи фильмов из Франции, Швейцарии, Канады, Венгрии, Кипра, Германии и России в различных жанрах — от комедии про суд над собакой (получила Премию пальмовой собаки на Каннском кинофестивале 2024 года!) и драмы о трудности перевода до Берлинской школы в картине «Транзит» современного классика Кристиана Петцольда. Все фильмы будут показаны в кинотеатре «Формула кино Галерея» на языке оригинала с русскими субтитрами.

  • 18 марта — «Собачье дело».
  • 19 марта — «Канавал». «Лучший канадский фильм» Международного кинофестиваля в Торонто 2023 года.
  • 20 марта — «Нейлон за пять шиллингов».
  • 21 марта — «Крем».
  • 22 марта — «Мастер и Маргарита».
  • 22 марта — «История Сулеймана». Фильм получил Приз за лучшую мужскую роль и приз жюри в программе «Особый взгляд».
  • 23 марта — «Транзит».
"Мастер и Маргарита"
АМЕДИА /Профит /Марс Медиа Энтертейнмент / Атмосфера кино

"Мастер и Маргарита"

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