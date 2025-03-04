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Показываем характер-ролик Дмитрия Нагиева — он сыграл в ироничном бадди-муви «Актерище» вместе с Антоном Лапенко

Его герой Вячеслав Третьяков — суперзвезда современного российского кино. И эту идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка.

Вячеслав Третьяков (Нагиев) — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко). Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому неизвестном провинциальном театре.

К Дмитрию Нагиеву и Антону Лапенко в каст многосерийника присоединились Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Никита Касьяненко, Екатерина Стулова, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев и Алексей Лузин. Режиссером нового проекта Kion выступил Дмитрий Невзоров («Кибердеревня», «Полярный»), а к сценарию приложили руку Никита Лундин, Антон Бабаев, Эльдар Джафаргулиев и Вячеслав Дубинин.

Дмитрий Нагиев

Актер:

С сериалом "Актерище" мне повезло. В последние годы режиссеры часто говорили мне - "давайте покажем совсем другого Нагиева", и еще ни один человек не говорил - "а давайте вы сыграете самого себя". И в этом сериале режиссер настолько тонко и мудро подошел к работе, что он, отталкиваясь от образа, который я наработал за годы странствования по экранам, многое позаимствовал именно оттуда и взял в сценарий. Играть в таком материале было для меня наслаждением с самого начала. Сопротивлением было не переусердствовать, не переплакать и не перезлиться.

Премьера сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко состоится в 2025 году на KION.

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