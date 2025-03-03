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Александр Сокуров, Алексей Учитель и Алексей Герман-младший примут участие в цикле творческих встреч «Режиссерская среда» — к 111-летию «Ленфильма»

Режиссеры не только представят свои лучшие фильмы, снятые на «Ленфильме», но и ответят на вопросы поклонников.

Александр Сокуров
Фото: Михаил Вильчук, Николай Зверков для Собака.ru

Александр Сокуров

Алексей Учитель
Фото: Михаил Вильчук для Собака.ru

Алексей Учитель

Алексей Герман-младший
Фото: Михаил Вильчук для Собака.ru

Алексей Герман-младший

В рамках проекта «Режиссерская среда» состоится серия кинопоказов и творческих встреч с режиссерами-авторами: Александром Сокуровым, Владимиром Бортко, Дмитрием Светозаровым, Алексеем Учителем, Алексеем Германом-младшим, Александром Касаткиным и Сергеем Снежкиным — постановщики выбрали для смотра одну из своих картин, снятых на «Ленфильме». Вместе с ведущей Ириной Петровой каждый из них обсудит фильм и ответит на вопросы зрителей. Встречи будут проходить не реже двух раз в месяц.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Ленфильма»

Первое событие «Режиссерской среды» состоится 5 марта вместе с Сергеем Снежкиным. Кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов России представит режиссерскую версию фильма «Контрибуция» (2 часа 42 минуты!) с по-настоящему звездным кастом в ролях: Максимом Матвеевым, Елизаветой Боярской, Ильей Носковым и другими. Исторический детектив 2016 года снят по мотивам одноименной повести Леонида Юзефовича и рассказывает про поиски украденного бриллианта в период Гражданской войны. «Контрибуция» — призер многих кинофестивалей. Среди наград ленты — главный приз «Золотая ладья» кинофестиваля «Окно в Европу».

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