Александр Сокуров, Алексей Учитель и Алексей Герман-младший примут участие в цикле творческих встреч «Режиссерская среда» — к 111-летию «Ленфильма»

В рамках проекта «Режиссерская среда» состоится серия кинопоказов и творческих встреч с режиссерами-авторами: Александром Сокуровым, Владимиром Бортко, Дмитрием Светозаровым, Алексеем Учителем, Алексеем Германом-младшим, Александром Касаткиным и Сергеем Снежкиным — постановщики выбрали для смотра одну из своих картин, снятых на «Ленфильме». Вместе с ведущей Ириной Петровой каждый из них обсудит фильм и ответит на вопросы зрителей. Встречи будут проходить не реже двух раз в месяц.