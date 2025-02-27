В Петербургском Доме кино пройдет бесплатный (!) курс для подростков по истории кино

Этот мини-курс — увлекательная прогулка по ключевым вехам истории кино, по ходу которой подросток получит не только базовые знания (например, что такое новая французская волна), но и поймет, как исторический и культурный контекст менял кинематограф.

Курс проведет сценаристка и преподавательница истории кино Мартьянова Уля, которая в рамках пяти встреч расскажет о немом, звуковом и цветном кино, жанре нуар, «новых волнах» в Европе и Америке.

Цикл лекций рассчитан на подростков от 14 до 18 лет. Для участия необходимо пройти отбор — для этого нужно заполнить анкету по ссылке. Дедлайн — 9 марта, а 16 марта станут известны результаты.