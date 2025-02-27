«Горе от ума» впервые полноценно экранизируют — работу над полнометражным фильмом по мотивам классической комедии начнут в конце 2025 года. Съемки будут проходить в «Кинопарке Москино» и на Кавказе.

Режиссером выступит Ольга Акатьева («Я делаю шаг», «Загадай любовь»), а продюсировать ленту будут Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов. Декорации будут разрабатываться под руководством художника-постановщика Сергея Февралева. Актерский состав проекта пока неизвестен.