AMAZING RED представили документальный фильм «Эстафета»

Сеть мультибрендовых магазинов, которая полюбилась нам за отличный ассортимент спортивных марок (именно туда мы идем за PUMA, Nike, Asics и Hoka и не только), выпустила фильм. Не удивляемся: следуя своей миссии объединить спорт и культуру, AMAZING RED уже давно сотрудничает с различными артистами, брендами и культурными объединениями.
Например, мы помним отличную вечеринку в Петербурге и выступление DJ BORIS REDWALL (к слову, музыкант сыграл на премьере картины, а его трек можно услышать в самом фильме). А в 2024 году одним из партнеров сети стал «Диско-клуб», с которым уже реализованы несколько коллабораций: от лимитированных футболок до партнерств в рамках музыкальных и спортивных мероприятий.
Летом прошлого года состоялась беговая эстафета в 180 км из Москвы до Крутояка, где проходил загородный фестиваль музыки, дизайна, архитектуры, отдыха и спорта «Круто». В эстафете участвовало 2 команды, и каждый участник должен был пробежать два отрезка по 10–15 км. История одной из команд легла в основу фильма «Эстафета», премьера которого состоялась 20 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион». В центре сюжета — семь участников из разных сфер: от медийного футбола до Олимпийского триатлона. В фильме они рассказывают, как бег помогает им достигать поставленных целей в работе и жизни. Режиссером выступил Никита Сердюк — руководитель команды бренд-маркетинга AMAZING RED.
Посмотреть фильм можно онлайн на платформе Nonfiction.
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