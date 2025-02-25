AMAZING RED представили документальный фильм «Эстафета»

Летом прошлого года состоялась беговая эстафета в 180 км из Москвы до Крутояка, где проходил загородный фестиваль музыки, дизайна, архитектуры, отдыха и спорта «Круто». В эстафете участвовало 2 команды, и каждый участник должен был пробежать два отрезка по 10–15 км. История одной из команд легла в основу фильма «Эстафета», премьера которого состоялась 20 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион». В центре сюжета — семь участников из разных сфер: от медийного футбола до Олимпийского триатлона. В фильме они рассказывают, как бег помогает им достигать поставленных целей в работе и жизни. Режиссером выступил Никита Сердюк — руководитель команды бренд-маркетинга AMAZING RED.

Посмотреть фильм можно онлайн на платформе Nonfiction.