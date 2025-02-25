«Скучаю по тебе», «Локерби», «Подслушано в Рыбинске» и еще 6 отличных новых детективов, которые вы могли пропустить (и зря!)

Сериал «Подслушано в Рыбинске» (18+)

Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.

Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).

Выходит с 30 января, Premiere