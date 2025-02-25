«Скучаю по тебе», «Локерби», «Подслушано в Рыбинске» и еще 6 отличных новых детективов, которые вы могли пропустить (и зря!)

Расследование авиакатастрофы с Колином Фертом в роли безутешного отца, экранизация американского бестселлера, полукомедийный сериал с динамическим дуэтом Тимофея Трибунцева и Рузиля Минекаева и еще несколько шведских и британских крайм-шоу в лучших традициях жанра — рассказываем об отличных новых детективах, которые можно посмотреть на стримингах и в кино.
Сериал «Скучаю по тебе» / Missing You (16+)
Британский детектив режиссера Нимера Рашеда («Единожды солгав»), в котором героиня Розалинд Элизар («Медленные лошади») расследует историю бесследного исчезновения своего бойфренда (Эшли Уолтерс, «2+1») — тот пропал 11 лет назад. Внезапно он находится в дейтинговом приложении: и, кажется, мужчина связан со смертью ее отца-полицейского.
Фильм снят по бестселлеру Харлана Кобена — мастера закрученных сюжетов.
Вышел полностью, Netflix
Сериал «Локерби: В поисках правды» / Lockerbie: A Search for Truth (18+)
Основанная на реальных событиях история доктора Джима Свайра (Колин Ферт, «Реальная любовь», «Король говорит!»), чья дочь погибла во время теракта на борту самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Отец не доверяет результатам официального расследования и начинает собственное.
Шоу поставили Отто Батхерст («Острые козырьки») и Джим Лоуч («Молодой Морс»).
Вышел полностью, Netflix
Сериал «Подслушано в Рыбинске» (18+)
Режиссер «Здорового человека» Петр Тодоровский-младший снял комедийный детектив с легким налетом мистики: журналист из маленького городка Юра (Тимофей Трибунцев) начинает предсказывать еще не случившиеся убийства. Это приводит к тому, что под подозрение попадает он сам.
Также в касте иронического детектива Антон Васильев и Рузиль Минекаев (оба — «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Варвара Володина («Черная весна»).
Выходит с 30 января, Premiere
Сериал «Прорыв» / Genombrottet (18+)
Классический шведский тру-крайм: реальная история расследования двойного убийства маленького мальчика и его учительницы в Линчепинге — убийцу смогли вычислить только через 16 лет.
Одержимого делом детектива сыграл Питер Эггерс («Молодые монархи»), его напарника, специалиста по генеалогии — Маттиас Рунге («Жена»). Все четыре серии поставила Лиза Сиве, работавшая над оригинальным «Мостом».
Вышел полностью, Netflix
Сериал «Садовое общество Гросс-Пойнта» / Grosse Pointe Garden Society (18+)
Детектив о четырех членах садоводческого клуба, замешанных в убийстве — закопав тело на участке, они вынуждены сохранять благопристойный вид, но правда может вскрыться со дня на день.
В касте — Мелисса Фумеро («Велма»), Аннасофия Робб («Ребел-Ридж»), Бен Раппапорт («Озарк») и Эйджа Наоми Кинг («Уроки химии»).
Выходит с 23 февраля, NBC
Сериал «Убийства в Оре» / Åremorden (18+)
Еще один атмосферный скандинавский мини-сериал о детективе Ханне (Карла Сен), приехавшей развеяться на горнолыжный курорт, пока она отстранена от дел в полиции Стокгольма до окончания внутреннего расследования. Внезапно в тихом городке пропадает девушка-подросток.
Также в касте Кардо Радзаци из «Золота Рейна», а режиссером выступил Алэйн Дарбург, несколько лет назад запомнившийся по симпатичному триллеру «Красная точка».
Вышел полностью, Netflix
Фильм «Красный шелк» (16+)
Шпионский ретродетектив с Милошем Биковичем и Глебом Калюжным. 1927 год, по Транссибу идет поезд с секретными документами, от которых зависят российско-китайские отношения — и на эти бумаги очень много претендентов. Их пытаются защитить красноармеец и бывший сотрудник царской охранки — однако для начала им надо как-то договориться между собой.
Также в фильме Андрея Волгина («Балканский рубеж») снялись Гоша Куценко, Ирина Алферова, Ярослав Могильников и Евгений Куличков.
В кинотеатрах с 20 февраля
Сериал «Вирди» / Virdee (18+)
Шестисерийный британский детектив о полицейском Гарри Вирди (Стаз Нэйр) из Брадфорда.Тот выслеживает убийцу, терроризирующего местные этнические диаспоры (а параллельно пытается разобраться с личной жизнью).
Режиссер — иранец Милад Алами, до этого много снимавший в Дании («Когда пыль осела», «Противник»).
Вышел полностью, BBC One
Сериал «Пейшенс»/ Patience (18+)
Опытная дама-детектив Би (Лора Фрейзер из сериалов «Пакт» и «Рейв») случайно обнаруживает, что работающая в архиве девушка по имени Пейшенс (Элла Мэйси Первис, «Трепет сердца») вдобавок к расстройству аутистического спектра имеет невероятные способности к раскрытию преступлений.
Шоу снял Мартен Муркерке, набивший руку на криминальных сериалах «13 заповедей» и «Профессор Т».
Вышел полностью, Channel 4
Комментарии (0)