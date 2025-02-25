Юра Борисов, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе и Надежда Васильева для «Огниво»: премия «Ника» объявила номинантов 2024 года

В топе номинаций также «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта. Публикуем полный список претендентов на статуэтку.