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Юра Борисов, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе и Надежда Васильева для «Огниво»: премия «Ника» объявила номинантов 2024 года

В топе номинаций также «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта. Публикуем полный список претендентов на статуэтку. 

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Юра Борисов

Евгений Цыганов
Фото: Алена Чендлер для Собака.ru

Евгений Цыганов

Полный список номинантов

Лучший игровой фильм

  • «Воздух» — режиссер Алексей Герман-младший
  • «Кончится лето» — режиссеры Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
  • «Мастер и Маргарита» — режиссер Михаил Локшин
  • «Смотри на меня!» — режиссер Владимир Грамматиков
  • «Снег в моем дворе» — режиссер Бакур Бакурадзе

Лучшая режиссерская работа

  • Бакур Бакурадзе — «Снег в моем дворе»
  • Алексей Герман-младший — «Воздух» 
  • Владимир Грамматиков — «Смотри на меня!»

Лучшая сценарная работа

  • Бакур Бакурадзе — «Снег в моем дворе»
  • Андрей Кончаловский, Елена Киселева — «Смотри на меня!»
  • Владимир Мункуев — «Кончится лето»

Лучшая мужская роль

  • Сергей Безруков — «Воздух»
  • Юра Борисов — «Кончится лето»
  • Евгений Цыганов — «Мастер и Маргарита»

Лучшая женская роль

  • Юлия Снигирь — «Мастер и Маргарита»
  • Анастасия Талызина — «Воздух»
  • Александра Урсуляк — «Смотри на меня!»
  • Алина Ходжеванова — «Филателия»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов — «Сто лет тому вперед»
  • Роман Мадянов — «Любовь Советского союза»
  • Александр Петров — «Сто лет тому вперед»

Лучшая женская роль второго плана

  • Евгения Добровольская — «Хуже всех»
  • Елена Лядова — «Воздух»
  • Евгения Симонова — «Смотри на меня!»
Алексей Герман и Елена Окопная
Фото: Виктория Назарова для Собака.ru

Алексей Герман и Елена Окопная

Надежда Васильева
Фото: Юлдус Бахтиозина для Собака.ru

Надежда Васильева

Лучший сериал

  • «Дети перемен»
  • «Первый номер»
  • «Плевако»
  • «Преступление и наказание»
  • «Столыпин»
  • «Трасса»

Лучшая операторская работа 

  • Максим Жуков — «Мастер и Маргарита»
  • Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников — «Воздух»
  • Алишер Хамидходжаев — «Снег в моем дворе»

Лучшая работа режиссера монтажа

  • Ольга Гриншпун, Оксана Карчевская — «Смотри на меня!»
  • Мухарам Кабулова — «Воздух»
  • Иван Лебедев — «Кончится лето»

Лучшая музыка к фильму

  • Владимир Давыденко — «Смотри на меня!»
  • Гоги Дзодзуашвили — «Снег в моем дворе»
  • Алексей Рыбников — «9 секунд»

Лучшая работа звукорежиссера

  • Никита Ганькин — «Воздух»
  • Павел Доурели, Павел Стасенко — «Любовь Советского союза»
  • Алексей Самоделко — «Мастер и Маргарита»

Лучшая работа художника

  • Денис Лищенко — «Мастер и Маргарита»
  • Влад Огай — «Сто лет тому вперед»
  • Елена Окопная — «Воздух»

Лучшая работа художника по костюмам

  • Надежда Васильева, Ольга Михайлова — «Огниво»
  • Татьяна Долматовская, Александра Аронова — «Сто лет тому вперед»
  • Галина Солодовникова, Ульяна Полянская — «Мастер и Маргарита»

Лучший неигровой фильм

  • «Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста» — режиссер Кирилл Захаров
  • «Галина Волчек. В поисках интонации» — режиссер Андрей Истратов
  • «Лексо» — режиссер Леся Фокина
  • «Огненный лис» — режиссер Дмитрий Шпиленок
  • «Мастер и Маргарита» — режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич

Лучший анимационный фильм

  • «Лунтик. Возвращение домой» — режиссер Константин Бронзит
  • «Необыкновенная история льва» — режиссер Оксана Холодова
  • «Ручей бегущий в горы» — режиссер Александр Храмов

Открытие года

  • Зака Абдурахманова — режиссер «Папа умер в субботу»
  • Анна Кузнецова — режиссер «Каникулы»
  • Николай Ларионов — режиссер и сценарист «Вечная зима»
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