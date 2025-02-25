Юра Борисов, «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе и Надежда Васильева для «Огниво»: премия «Ника» объявила номинантов 2024 года

В топе номинаций также «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, «Воздух» Алексея Германа-младшего и «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Торжественная церемония вручения премии состоится 24 марта. Публикуем полный список претендентов на статуэтку.
Полный список номинантов
Лучший игровой фильм
- «Воздух» — режиссер Алексей Герман-младший
- «Кончится лето» — режиссеры Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
- «Мастер и Маргарита» — режиссер Михаил Локшин
- «Смотри на меня!» — режиссер Владимир Грамматиков
- «Снег в моем дворе» — режиссер Бакур Бакурадзе
Лучшая режиссерская работа
- Бакур Бакурадзе — «Снег в моем дворе»
- Алексей Герман-младший — «Воздух»
- Владимир Грамматиков — «Смотри на меня!»
Лучшая сценарная работа
- Бакур Бакурадзе — «Снег в моем дворе»
- Андрей Кончаловский, Елена Киселева — «Смотри на меня!»
- Владимир Мункуев — «Кончится лето»
Лучшая мужская роль
- Сергей Безруков — «Воздух»
- Юра Борисов — «Кончится лето»
- Евгений Цыганов — «Мастер и Маргарита»
Лучшая женская роль
- Юлия Снигирь — «Мастер и Маргарита»
- Анастасия Талызина — «Воздух»
- Александра Урсуляк — «Смотри на меня!»
- Алина Ходжеванова — «Филателия»
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов — «Сто лет тому вперед»
- Роман Мадянов — «Любовь Советского союза»
- Александр Петров — «Сто лет тому вперед»
Лучшая женская роль второго плана
- Евгения Добровольская — «Хуже всех»
- Елена Лядова — «Воздух»
- Евгения Симонова — «Смотри на меня!»
Лучший сериал
- «Дети перемен»
- «Первый номер»
- «Плевако»
- «Преступление и наказание»
- «Столыпин»
- «Трасса»
Лучшая операторская работа
- Максим Жуков — «Мастер и Маргарита»
- Наталья Макарова, Юлия Галочкина, Константин Постников — «Воздух»
- Алишер Хамидходжаев — «Снег в моем дворе»
Лучшая работа режиссера монтажа
- Ольга Гриншпун, Оксана Карчевская — «Смотри на меня!»
- Мухарам Кабулова — «Воздух»
- Иван Лебедев — «Кончится лето»
Лучшая музыка к фильму
- Владимир Давыденко — «Смотри на меня!»
- Гоги Дзодзуашвили — «Снег в моем дворе»
- Алексей Рыбников — «9 секунд»
Лучшая работа звукорежиссера
- Никита Ганькин — «Воздух»
- Павел Доурели, Павел Стасенко — «Любовь Советского союза»
- Алексей Самоделко — «Мастер и Маргарита»
Лучшая работа художника
- Денис Лищенко — «Мастер и Маргарита»
- Влад Огай — «Сто лет тому вперед»
- Елена Окопная — «Воздух»
Лучшая работа художника по костюмам
- Надежда Васильева, Ольга Михайлова — «Огниво»
- Татьяна Долматовская, Александра Аронова — «Сто лет тому вперед»
- Галина Солодовникова, Ульяна Полянская — «Мастер и Маргарита»
Лучший неигровой фильм
- «Анатолий Гребнев — дневники совсем не последнего сценариста» — режиссер Кирилл Захаров
- «Галина Волчек. В поисках интонации» — режиссер Андрей Истратов
- «Лексо» — режиссер Леся Фокина
- «Огненный лис» — режиссер Дмитрий Шпиленок
- «Мастер и Маргарита» — режиссеры Иван Власов, Никита Сташкевич
Лучший анимационный фильм
- «Лунтик. Возвращение домой» — режиссер Константин Бронзит
- «Необыкновенная история льва» — режиссер Оксана Холодова
- «Ручей бегущий в горы» — режиссер Александр Храмов
Открытие года
- Зака Абдурахманова — режиссер «Папа умер в субботу»
- Анна Кузнецова — режиссер «Каникулы»
- Николай Ларионов — режиссер и сценарист «Вечная зима»
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