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Триумф «Аноры», но не Юры Борисова: Independent Spirit Awards назвала победителей

Картина Шона Бейкера завоевала сразу три ключевые награды: за «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшая исполнительница главной роли».

Cre Film, FilmNation Entertainment, 2024

Юра Борисов и Карен Карагулян претендовали на премию лучшему актеру второго плана. Однако их вновь обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Джесси Айзенберг забрал статуэтку за лучший сценарий.

Сериал «Олененок» выиграл в трех жанровых номинациях: «Лучшая главная роль в новом сериале», «Лучшая роль второго плана в новом сериале», «Лучшая прорывная роль в новом сериале».

Вот полный список победителей: 

  • Лучший фильм — «Анора»
  • Лучший режиссер — Шон Бейкер («Анора»)
  • Лучшая главная роль — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучшая роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая прорывная роль — Мейси Стелла («Моя старая задница»)
  • Лучший сценарий — Джесси Айзенберг («Настоящая боль»)
  • Лучший дебютный фильм — «Младший брат»
  • Лучший зарубежный фильм — «Поток»
  • Лучший новый сериал — «Сегун»
  • Лучшая главная роль в новом сериале — Ричард Гадд («Олененок»)
  • Лучшая роль второго плана в новом сериале — Нава Мау («Олененок»)
  • Лучшая прорывная роль в новом сериале — Джессика Ганнинг («Олененок»)
  • Лучший актерский состав в новом сериале — «Как умереть в одиночестве»
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