Триумф «Аноры», но не Юры Борисова: Independent Spirit Awards назвала победителей

Юра Борисов и Карен Карагулян претендовали на премию лучшему актеру второго плана. Однако их вновь обошел Киран Калкин из «Настоящей боли». Джесси Айзенберг забрал статуэтку за лучший сценарий.

Сериал «Олененок» выиграл в трех жанровых номинациях: «Лучшая главная роль в новом сериале», «Лучшая роль второго плана в новом сериале», «Лучшая прорывная роль в новом сериале».

Вот полный список победителей: