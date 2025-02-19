В «Родине» пройдет ретроспектива Вонга Кар-вая

Покажут пул культовых фильмов гонконгского режиссера, начиная с ранней криминальной драмы «Чункингский экспресс» и сверхпопулярного «Любовного настроения» до футуристической мелодрамы «2046». Рассказываем подробности.
"Чунгкингский экспресс", 1994 год
Картины Вонг Кар-Вая уже более двух десятилетий попадают в рейтинги лучших фильмов 2000-х годов, а его самого заслуженно называют революционным режиссером. Его самобытная стилистика включает эстетику ярких цветов, ускользающих кадров, рваного монтажа, фрагментарного повествования (Кар-Вай снимал без репетиций и сценария или значительно от него отходил), разрыв жанровых канонов и, главное, настроение меланхоличного поиска. В основе его киноязыка — темы памяти, тоски, близости и быстротечности времени. Работы самого известного представителя гонконгской «новой волны» объединяют визуальную свободу французского кино 1990-х годов и китайские традиции.
Увидеть «Чункингский экспресс», «Падших ангелов», «Любовное настроение» и «2046» можно в рамках «Ретроспективы: Вонг Кар-вай», которая пройдет в «Родине» с 1 по 22 марта.
"Падшие ангелы", 1995 год
1 марта покажут «Чункингский экспресс» 1994 года — криминальную драму о двух историях неразделенной любви в ночном Гонконге. Именно в этой картине впервые становится очевидной привязка к музыкальному сопровождению (в данном случае — «California Dreamin'» группы The Mamas & The Papas), в рамках которой саундтрек становится полноправной частью повествования. Фильм, построенный на случайных встречах и мимолетных судьбоносных моментах, отмечен четырьмя премиями Hong Kong Film Awards, двумя наградами Стокгольмского кинофестиваля и номинацией на премию «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм.
8 марта смотрим «Падших ангелов» 1995 года — фильм, состоящий из двух параллельных историй любви. В первой — женщина, работающая диспетчером у наемного убийцы, влюбляется в него, а во второй немой испытывает чувства к девушке, одержимой своим бывшим. «Падшие ангелы» считаются самой стилизованной картиной режиссера: в ней он использует резкие монтажные склейки и широкоугольную съемку. Изначально фильм задумывался как третья часть «Чункингского экспресса».
"Любовное настроение", 2000 год
15 марта представят самый известный (и по мнению критиков лучший!) фильм Вонг Кар-Вая «Любовное настроение» 2000 года. Действие происходит в Гонконге 1960-х годов. Эта печальная история о неслучившейся любви предполагалась как фильм о еде, но переросла в сюжет о двух соседях — Тоне Люн Чу Вае и Мэгги Чанг, которые, подозревая измену своих супругов, находят утешение друг в друге.
22 марта покажут «2046» 2004 года — своеобразное продолжение «Любовного настроения». Сюжет разворачивается вокруг Чоу Мо-Вана, который пытается забыть потерянную любовь в череде краткосрочных романов. Название картины одновременно отсылает к научно-фантастическому роману главного героя и к последнему году «свободной жизни» Гонконга (согласно совместной китайско-британской декларации 1984 года).
"2046", 2004 год
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