В «Родине» пройдет ретроспектива Вонга Кар-вая

Картины Вонг Кар-Вая уже более двух десятилетий попадают в рейтинги лучших фильмов 2000-х годов, а его самого заслуженно называют революционным режиссером. Его самобытная стилистика включает эстетику ярких цветов, ускользающих кадров, рваного монтажа, фрагментарного повествования (Кар-Вай снимал без репетиций и сценария или значительно от него отходил), разрыв жанровых канонов и, главное, настроение меланхоличного поиска. В основе его киноязыка — темы памяти, тоски, близости и быстротечности времени. Работы самого известного представителя гонконгской «новой волны» объединяют визуальную свободу французского кино 1990-х годов и китайские традиции.

Увидеть «Чункингский экспресс», «Падших ангелов», «Любовное настроение» и «2046» можно в рамках «Ретроспективы: Вонг Кар-вай», которая пройдет в «Родине» с 1 по 22 марта.