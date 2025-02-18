Алексей Гусев, Виктория Смирнова-Майзель и Дмитрий Бакиров расскажут о современном кино на фестивале-лектории «Ниэлитнимасс»

В рамках кино-дней участники ответят на актуальные вопросы: почему зрителям так полюбились антигерои, что такое провокация в кино, как почувствовать тонкую грань между эстетикой и кринжем. Также расскажут о «клиповой стилистике», абсурде в новейшем кино и проследят эволюцию современных пост-хорроров и фильмов нулевых.

Премьерный фестиваль-лекторий о современном кино «Ниэлитнимасс» пройдет с 18 по 22 марта и объединит кинокритиков, историков и теоретиков, которые обсудят ключевые тенденции и вопросы синефилов. С 18 февраля организаторы открывают open call для авторов короткометражных фильмов. Цель фестиваля — создать доступный диалог для всех, кто хочет разобраться в тенденциях современного кино.

«Наша программа не привязана к трендам. Мы предлагаем погрузиться в пять блоков, чтобы обсудить: о чем говорят современные авторы, откуда берутся те или иные тропы, какие периоды в истории кино до сих пор волнуют зрителя. Мы не учим, а ведем диалог и получаем знания. Каждый лектор — это ценнейший источник информации, помогающий разобраться в накопившихся вопросах», — комментируют организаторы фестиваля.

В числе спикеров: киноведы Алексей Гусев, Дмитрий Бакиров, Алина Рослякова, кинокритик Ксения Балюк, драматург Елизавета Прохорова и искусствовед Виктория Смирнова-Майзель.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

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