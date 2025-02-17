Юрий Быков экранизирует «Воскресение» Льва Толстого

О разработке нового проекта режиссер хитового «Метода» и картины «Дурак» Юрий Быков рассказал изданию GALA. Сейчас он работает над сценарием, но обещает, что во второй половине 2025 года приступит к съемкам. Сериал по мотивам «Воскресения» Льва Толстова реализуют «Россия-1» и Star media (ранее в июне компания анонсировала проект по сценарию Ларисы Жолобовой).

«Воскресение» — роман о моральном пробуждении человека и критике социального неравенства. Во главе сюжета — князь Дмитрий Нехлюдов, когда-то соблазнил и бросил крепостную девушку Катюшу Маслову. Спустя годы он встречает ее снова — теперь она осуждена за преступление, которого не совершала.