Эдриан Броуди, Майки Мэдисон и «Конклав»: объявлены лауреаты премии BAFTA-2025

Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину в борьбе за звание лучшего актера второго плана. Звезда «Аноры» не взял BAFTA: британские киноакадемики отдели предпочтение Калкину и его роли в ленте «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.
Тем не менее, в копилке наград «Аноры» пополнение: Майки Мэдисон признана лучше актрисой, а Шон Бэйкер и Саманта Квон получили BAFTA за лучший кастинг. Триумфатор премии в этом году — «Конклав», признанный не только лучшим, но и выдающимся британским фильмом.
Все лауреаты премии BAFTA-2025
Лучший фильм — «Конклав».
Лучший режиссер — Брэйди Корбе, «Бруталист».
Лучший актер — Эдриан Броуди, «Бруталист».
Лучшая актриса — Майки Мэдисон, «Анора».
Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль».
Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».
Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг, «Настоящая боль».
Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан, «Конклав».
Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».
Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива».
Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес».
Лучший кастинг — Шон Бэйкер и Саманта Квон, «Анора».
Лучшая операторская работа — Лу Кроули, «Бруталист».
Лучшие костюмы — Пол Тэйзуэлл, «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули и Ли Сандалес, «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший грим и прически — «Субстанция».
Лучший монтаж — Ник Эмерсон, «Конклав».
Лучший звук — «Дюна: Часть вторая».
Лучший саундтрек — Дэниэл Блумберг, «Бруталист».
Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая».
Выдающийся британский фильм — «Конклав».
Лучший британский дебют — Рич Пеппиатт, Kneecap.
Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Путешествие к чуду».
Лучший британский игровой короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага».
Лучший детский или семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».
Восходящая звезда — Дэвид Джонссон.
18+
Комментарии (0)