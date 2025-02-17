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Эдриан Броуди, Майки Мэдисон и «Конклав»: объявлены лауреаты премии BAFTA-2025

Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину в борьбе за звание лучшего актера второго плана. Звезда «Аноры» не взял BAFTA: британские киноакадемики отдели предпочтение Калкину и его роли в ленте «Настоящая боль» Джесси Айзенберга.

Pascal Le Segretain/Getty Images

Тем не менее, в копилке наград «Аноры» пополнение: Майки Мэдисон признана лучше актрисой, а Шон Бэйкер и Саманта Квон получили BAFTA за лучший кастинг. Триумфатор премии в этом году — «Конклав», признанный не только лучшим, но и выдающимся британским фильмом.

Kate Green/Getty Images

Все лауреаты премии BAFTA-2025

Лучший фильм — «Конклав».

Лучший режиссер — Брэйди Корбе, «Бруталист».

Лучший актер — Эдриан Броуди, «Бруталист».

Лучшая актриса — Майки Мэдисон, «Анора».

Лучший актер второго плана — Киран Калкин, «Настоящая боль».

Лучшая актриса второго плана — Зои Салдана, «Эмилия Перес».

Лучший оригинальный сценарий — Джесси Айзенберг, «Настоящая боль».

Лучший адаптированный сценарий — Питер Строан, «Конклав».

Pascal Le Segretain/Getty Images

Лучший анимационный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».

Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива».

Лучший неанглоязычный фильм — «Эмилия Перес».

Лучший кастинг — Шон Бэйкер и Саманта Квон, «Анора».

Лучшая операторская работа — Лу Кроули, «Бруталист».

Pascal Le Segretain/Getty Images

Лучшие костюмы — Пол Тэйзуэлл, «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучшая работа художника-постановщика — Нэйтан Краули и Ли Сандалес, «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший грим и прически — «Субстанция».

Лучший монтаж — Ник Эмерсон, «Конклав».

Лучший звук — «Дюна: Часть вторая».

Лучший саундтрек — Дэниэл Блумберг, «Бруталист».

Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая».

Kate Green/Getty Images

Выдающийся британский фильм — «Конклав».

Лучший британский дебют — Рич Пеппиатт, Kneecap.

Лучший британский анимационный короткометражный фильм — «Путешествие к чуду».

Лучший британский игровой короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага».

Лучший детский или семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».

Восходящая звезда — Дэвид Джонссон.

Kate Green/Getty Images

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