Эдриан Броуди, Майки Мэдисон и «Конклав»: объявлены лауреаты премии BAFTA-2025

Тем не менее, в копилке наград «Аноры» пополнение: Майки Мэдисон признана лучше актрисой, а Шон Бэйкер и Саманта Квон получили BAFTA за лучший кастинг. Триумфатор премии в этом году — «Конклав», признанный не только лучшим, но и выдающимся британским фильмом.