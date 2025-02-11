Иван Янковский и Юра Борисов снимаются в спортивной драме «Битва моторов»

Автолюбитель Андрей Нагель (Янковский) находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева (Борисов). Они собирают команду и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт», которому предстоит доказать свою жизнеспособность в легендарном Ралли Монте-Карло.

Помимо Петербурга, съемки пройдут Москве и Черногории.

«Автомобили в нашей картине выступают полноправными героями, но все же это фильм не про автомобили, это кино про людские судьбы, которые во многом зависели от результатов этой гонки. И, по сути, это фильм про судьбу страны, стоявшей в тот момент перед выбором, в какую сторону идти: создавать собственные автомобили или выбрать путь эксплуатации уже существующих автомобилей Запада», — комментирует продюсер проекта Вадим Верещагин.