Иван Янковский и Юра Борисов снимаются в спортивной драме «Битва моторов»

Историческая лента (съемки которой стартовали в Петербурге!) основана на реальной истории Андрея Нагеля — пионера отечественного автомобилестроения. В кадре сверхожидаемой премьеры, помимо кинозвезд, можно увидеть 25 исторических машин и 10 моделей, реконструированных специально для проекта. Рассказываем подробности!
Автолюбитель Андрей Нагель (Янковский) находит поддержку у инженера Дмитрия Бондарева (Борисов). Они собирают команду и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт», которому предстоит доказать свою жизнеспособность в легендарном Ралли Монте-Карло.
Помимо Петербурга, съемки пройдут Москве и Черногории.
«Автомобили в нашей картине выступают полноправными героями, но все же это фильм не про автомобили, это кино про людские судьбы, которые во многом зависели от результатов этой гонки. И, по сути, это фильм про судьбу страны, стоявшей в тот момент перед выбором, в какую сторону идти: создавать собственные автомобили или выбрать путь эксплуатации уже существующих автомобилей Запада», — комментирует продюсер проекта Вадим Верещагин.
Также в касте фильма Ильи Манина («Ненормальный»): Паулина Андреева (Лидия), Алексей Гуськов (Михаил Шидловский), Дарья Муреева (Надежда Бондарева), Игорь Грабузов (Егор Полосухин), Ехезкель Лазаров (Густав Лист), Сергей Волков (Император Николай II) и другие. Оператором выступил Михаил Хасая («Пророк»). Производством занимается кинокомпания «Централ Партнершип».
Ожидаем в кинопрокате осенью 2026 года.
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