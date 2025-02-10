Саша Бортич и Петр Скворцов врываются в мир подпольного казино в сериале «Нам покер»

«Эта история в жанре криминальной комедии рассказывает о героях, которые проходят путь взросления. Они одиноки, хотя отчаянно скрывают это. И всем им — и главным персонажам, и антагонистам — предстоит стать парадоксальной семьей друг для друга», — поделился режиссер Рустам Ильясов.

К Саше Бортич и Петру Скворцову в каст «Нам покер» режиссера Рустама Ильясова («Трудные подростки») присоединились Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов и Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова, Хельга Филиппова, Божена Жарина, Фотис Келепурис, Андрей Полищук, Татьяна Тихменева, Наталья Шишлова, Алексей Бахметьев, Виктория Луканова, Василий Рукша, Павел Мальчик и Андрей Крыжний. Оператором-постановщиком выступил Андрей Лунинский, а авторами сценария — Арсений Ванин, Артем Скуба. За производство десятисерийного проекта отвечает кинокомпания Black Box Production по заказу «НМГ Студии».

Премьера «Нам покер» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

18+