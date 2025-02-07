«Мегалополис» Копполы, хоррор «Вульфмен» и новый «Иван Царевич»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Вульфмен» / Wolf Man (18+)

Очередной ремейк классического американского хоррор-сюжета про человека-волка, на этот раз в исполнении Ли Уоннелла (сценарист «Пилы» и режиссер «Апгрейда»). По сюжету мальчик Блейк встречает в лесу оборотня — обходится без последствий, но спустя 30 лет (взрослого Блейка играет Кристофер Эббот из «Уловки 22», а его жену — Джулия Гарнер из «Озарка») ему предстоит вернуться в родной дом и вновь столкнуться с таинственным чудовищем.

Несмотря на разгромные отзывы, часть публики встретила фильм тепло: классический случай из разряда «так плохо, что даже хорошо».

С 4 февраля, Apple TV+