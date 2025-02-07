«Мегалополис» Копполы, хоррор «Вульфмен» и новый «Иван Царевич»: Что смотреть дома на этой неделе

А также драма о захвате заложников на Олимпиаде в Мюнхене «5 сентября», сай-фай «Кассандра» и история громкого разоблачения «Яблочный уксус» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Вульфмен» / Wolf Man (18+)
Очередной ремейк классического американского хоррор-сюжета про человека-волка, на этот раз в исполнении Ли Уоннелла (сценарист «Пилы» и режиссер «Апгрейда»). По сюжету мальчик Блейк встречает в лесу оборотня — обходится без последствий, но спустя 30 лет (взрослого Блейка играет Кристофер Эббот из «Уловки 22», а его жену — Джулия Гарнер из «Озарка») ему предстоит вернуться в родной дом и вновь столкнуться с таинственным чудовищем.
Несмотря на разгромные отзывы, часть публики встретила фильм тепло: классический случай из разряда «так плохо, что даже хорошо».
С 4 февраля, Apple TV+
Фильм «Все, что нам кажется светом» / All We Imagine As Light (18+)
Снятая в квазидокументальной манере (постановщица Паял Кападиа начинала как раз с документального кино, и это ее игровой дебют) зарисовка из жизни двух женщин в современном Мумбаи. Они обе работают медсестрами и вместе снимают квартиру. У той, что старше, есть муж, но он давно уехал на заработки в Германию и с тех пор пропал. Вторая —тайно встречается с юношей-мусульманином.
Фильм стал обладателем гран-при Каннского кинофестиваля в прошлом году.
С 4 февраля, Apple TV+
Фильм «5 сентября» / September 5 (18+)
Триллер о захвате заложников на Олимпиаде-1972 — в отличие от «Мюнхена» Стивена Спилберга он снят не от лица спецназовцев «Моссада», а телевизионщиков. Перед ними стоит сложная профессиональная задача: дать в эфир именно ту картинку, которая отразит ситуацию, но никому не навредит.
В касте фильма Тима Фельбаума, претендующего в этом году на «Оскар» за лучший сценарий, — Питер Сарсгаард («Память»), Джон Магаро («Однажды в Ла-Рое»), Бен Чаплин («Тонкая красная линия») и Леони Бенеш («Вокруг света за 80 дней»).
С 4 февраля, Apple TV
Фильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (6+)
Новый эпизод семейного мультфильма о приключениях Ивана, Серого Волка и Василисы: на этот раз им предстоит искать пропавшую волшебную щуку. На озвучке — Никита Ефремов, Александр Боярский, Татьяна Бунина, Константин Бронзит, Михаил Боярский и другие.
C 6 февраля, Okko, «Кинопоиск», «Иви», Wink
Сериал «Яблочный уксус» / Apple Cider Vinegar, премьера (18+)
Экранизация реальной (и довольно безумной) истории мошенничества — австралийская девушка-блогер Белль Гибсон (Кейтлин Дивер из «Одни из нас» и «Невозможно поверить» ) смогла убедить аудиторию, что вылечила опухоль мозга с помощью правильного питания. Вслед за громким успехом неизбежно началось расследование, закончившееся полным разоблачением. Словом, режиссер Джеффри Уокер («Молодой Скала») явно не прогадал с выбором сюжета.
С 6 февраля, Netflix
Фильм «Мегалополис» / Megalopolis (18+)
Максимально амбициозный, но противоречиво встреченный критикой проект Фрэнсиса Форда Копполы, который он вынашивал со времен «Апокалипсиса сегодня», вложив 120 миллионов долларов личных сбережений. В центре истории — архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), который в альтернативной американской реальности (Штаты стилистически живут по канонам Древнего Рима) планирует построить утопический город мечты.
Также в касте — Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Шайа ЛаБаф («Трансформеры»), Лоренс Фишберн («Матрица»), Натали Эммануэль («Игра престолов»), Дастин Хоффман («Человек дождя») и другие звезды.
С 9 февраля, Okko, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Как бы беременна» / Kinda Pregnant, премьера (18+)
Комикесса Эми Шумер («Девушка без комплексов») в новом развлекательном проекте играет странноватую девушку, которая очень завидует беременности своей подруги детства — настолько, что в какой-то момент решает надеть накладной живот и рассказывать всем о будущем счастье материнства.
Режиссером шоу выступил автор «Родителей в законе» Тайлер Спиндел.
С 5 февраля, Netflix
Сериал «Я в своем уме?» / Am I Being Unreasonable?, 2 сезон (18+)
Второй сезон абсурдисткой черной комедии из Британии, балансирующей на грани фола. Актриса Дэйзи Мэй Купер («Эта страна») вновь написала сценарий о своей непутевой героине, которая никак не может разобраться в собственной жизни — в итоге трудноописуемое юмористическое шоу периодически уверенно заходит на территорию психодрамы.
Режиссером остался Джонни Кэмпбелл, работавший над «Миром Дикого Запада».
С 5 февраля, BBC One
Сериал «Кассандра» / Cassandra, премьера (16+)
Немецкий фантастический триллер о семье, ставшей заложниками умного дома в ретро-футуристическом стиле — искусственный интеллект по имени Кассандра на деле оказывается вовсе не помощницей, а настоящим тираном.
В касте — Марк Льюис («Разрушение»), Мина Тандер («Мой любимый призрак») и Лавиния Вильсон («Германия 86» и «Германия 89»).
C 6 февраля, Netflix
Сериал «Непобедимый» / Invincible, 3 сезон (18+)
Жестокий супергеройский мультфильм от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана, роли в котором озвучили Стивен Ян и Дж. К. Симмонс.
Тинейджер Марк узнает, что его отец Нолан на самом деле пришелец-захватчик. Ему приходится включиться в межгалактическую борьбу за Землю и сражаться с собственным родителем.
С 6 февраля, Prime Video
Фильм «Идеальный матч» / Perfect Match (18+)
Биографический фильм об истории любви двух теннисных легенд восьмидесятых-девяностых — Андре Агасси (Тоби Себастьян, «Игра престолов») и Штеффи Граф (Лена Кленке, «Вавилон-Берлин»).
Режиссером выступил Флориан Галленбергер, получивший «Оскар» за короткометражку «Я хочу быть…».
С 7 февраля, Okko
Фильм «Братья» (12+)
Приключенческая комедия про сочинского тусовщика Славика (комик Денис Дорохов), которому срочно понадобился донор-родственник (да, вы уже видели такой же сюжет в «Почке»). Внезапно выясняется, что у него есть брат — настоящий Филипп Киркоров (поп-певец играет самого себя). Их встреча внезапно превращается в квест с выживанием в лесу.
Автором проекта стал Марк Горобец — режиссер «Тура с Иванушками» и «Блиндажа».
С 9 февраля, Okko
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