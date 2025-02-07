Разбор по буквам: «Сент-Экзюпери» с Луи Гаррелем и еще 7 хороших байопиков писателей

«Сент-Экзюпери» / Saint-Exupéry (18+), 2024 (реж. Пабло Агеро)

Французские звезды и приятели в жизни Луи Гаррель и Венсан Кассель играют друзей на экране: по сюжету Антуан де Сент-Экзюпери отправляется на поиски авиатора Анри Гийоме, пропавшего во время пролета над Андами. Этот реальный эпизод послужил важной вехой в жизни автора — после него он написал «Ночной полет» и вдохновился на создание «Планеты людей» (и, конечно же, «Маленького принца»).

Для режиссера, аргентинца Пабло Агеро, это еще и личная история: место действия — предгорья, где он родился и вырос.