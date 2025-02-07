Разбор по буквам: «Сент-Экзюпери» с Луи Гаррелем и еще 7 хороших байопиков писателей

В прокат в России вышел биографический фильм об авторе «Маленького принца», в котором писателя-летчика играет Луи Гаррель, а его лучшего друга и пионера авиации Анри Гийоме — Венсан Кассель. Собака.ru рассказывает о самой картине и еще нескольких достойных байопиках литераторов: с Филипом Сеймуром Хоффманом, Энн Хэтэуэй и Эль Фаннинг в касте!
«Сент-Экзюпери» / Saint-Exupéry (18+), 2024 (реж. Пабло Агеро)
Французские звезды и приятели в жизни Луи Гаррель и Венсан Кассель играют друзей на экране: по сюжету Антуан де Сент-Экзюпери отправляется на поиски авиатора Анри Гийоме, пропавшего во время пролета над Андами. Этот реальный эпизод послужил важной вехой в жизни автора — после него он написал «Ночной полет» и вдохновился на создание «Планеты людей» (и, конечно же, «Маленького принца»).
Для режиссера, аргентинца Пабло Агеро, это еще и личная история: место действия — предгорья, где он родился и вырос.
«Джейн Остин» / Becoming Jane (12+), 2006 (реж. Джулиан Джаррольд)
В оригинале картина называется «Становясь Джейн» — что полностью отражает суть происходящего в кадре. Это рассказ о том, как юная британка (Энн Хэтэуэй) однажды влюбилась в юношу (Джеймс Макэвой) и как сильно это чувство повлиял на будущую создательницу «Гордости и предубеждения».
Фильм Джулиана Джаррольда хорошо приняли зрители, а сам режиссер в последние годы убедительно выглядит в сериальной отрасли — среди его проектов «Эта Англия», «Хорошие матери», «Чрезвычайно королевский скандал».
«Капоте» / Capote (18+), 2005 (реж. Беннетт Миллер)
Тонкая психологическая драма Беннетта Миллера рассказывает о цене, которую должен заплатить автор за создание по-настоящему талантливого произведения. Писатель Трумен Капоте однажды прочел в газетной криминальной хронике заметку о жестоком убийстве и стал одержим историей и ее героем. Этот азарт с блеском показал на экране Филип Сеймур Хоффман, за что в 2006 году получил «Оскар».
«Красавица для чудовища» / Mary Shelley (18+), 2017 (реж. Хайфа Аль-Мансур)
История создания «Франкенштейна», поданная через романтическую линию — любовь Мэри Уолстонкрафт Годвин (Эль Фаннинг) к Перси Шелли (Дуглас Бут) подарила девушке и счастье, и массу проблем, и вдохновение написать один из главных романов в истории научной фантастики.
Режиссером стала Хайфа Аль-Мансор, первая женщина из Саудовской Аравии, снявшая фильм в Голливуде.
«Коллет» / Colette (18+), 2017 (реж. Уош Уэстмоленд)
Увлекательное жизнеописание актрисы и писательницы времен Прекрасной эпохи Сидони-Габриель Колетт (ее сыграла Кира Найтли) — бурная личная жизнь, бунт против консервативных нравов общества и широкое литературное признание прилагаются.
А еще — это одна из лучших режиссерских работ Уоша Уэстмоленда наряду с «Все еще Элис».
«Мисима: Жизнь в четырех главах» / Mishima: A Life in Four Chapters (16+), 1985 (реж. Пол Шредер)
Американский классик Пол Шредер (автор сценариев к фильмам Мартина Скорсезе «Таксист» и «Бешеный бык») необычно подошел байопику культового японского автора. В описание последнего дня его жизни, когда Мисима решился на организацию военного переворота, вплетены воспоминания писателя и сюжеты книг — и сделано это в максимально авангардной визуальной форме.
«Гении» / Dance First (18+), 2023 (реж. Джеймс Марш)
Биография одного из ведущих идеологов театра абсурда Сэмюэла Беккета (Гэбриэл Бирн), построенная на флэшбеках в прошлое, которые, в основном, связаны с острым чувством вины. Другой гений — в соответствии с русскоязычным названием — тоже появляется: в картине есть эпизод, посвященный встрече драматурга с писателем Джеймсом Джойсом (Эйдан Гиллен).
«Довлатов» (18+), 2018 (реж. Алексей Герман-мл.)
Медитативное изящное кино о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова (Милан Марич) в начале 1970-х — незадолго до отъезда из СССР его друга Иосифа Бродского. Простая история о грустном человеке, писавшем остроумную прозу, показана через его быт и окружающих людей — в 2018 году картина Алексея Германа-младшего участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля (и получила приз за выдающие художественный достижения!).
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