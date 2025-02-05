«Трудно быть богом» Стругацких экранизируют — в команде проекта сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев

О предстоящем сериале по мотивам «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких изданию «Коммерсанту» рассказал гендиректор Wink Антон Володькин. Релиз проекта запланирован не ранее 2026 года. Каст сериала уже подобран, однако, подробности пока держат в секрете.

Напомним, о своем участии в проекте в 2023 году «Российской газете» рассказывал сценарист суперпопулярного сериала «Слова пацана» Андрей Золотарев. На тот момент режиссерское кресло занимал Дмитрий Тюрин. Оказалось, что проект в разработке у онлайн-кинотеатр «Иви» и компании Team Films с 2022 года, продюсировал сериал Теймур Джафаров.

По его словам, сериал расширяет лор книги, рассказывая историю не только Руматы Эсторского, но и Араты Горбатого и его бывшего друга Ваги, а также раскрывает мрачные тайны Икающего леса.